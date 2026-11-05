Тръмп застана зад Хегсет! Пентагонът отвърна на заплахите от Конгреса

Президентът на САЩ Доналд Тръмп публично защити военния министър Пийт Хегсет въпреки появилите се информации за възможното му отстраняване след загубите на републиканците на междинните избори. Американският държавен глава заяви, че Хегсет се справя много добре с работата си.

Изявлението му идва след победата на демократите, които спечелиха мнозинство и в двете камари на Конгреса. За позицията на Тръмп и коментарите от неговото обкръжение съобщава Фокс нюз.

Тръмп: Мисля, че върши много добра работа

„Мисля, че той върши много добра работа“, заяви Тръмп в сряда, когато журналисти го попитаха дали обмисля да замени Хегсет.

Думите му последваха информации, че настоящи и бивши представители на администрацията поставят под въпрос бъдещето на министъра след изборните резултати.

Източник от Белия дом заяви пред Фокс нюз, че резултатите „щяха да изглеждат много различно без войната с Иран“. Според него Тръмп може да потърси отговорност от Хегсет през оставащите седмици до началото на работата на новия Конгрес.

Бивш служител на Белия дом също коментира бъдещето на министъра с думите: „Хегсет е на прицел“.

Друг представител на администрацията посочи, че има признаци за възможното му освобождаване, но подчерта, че „само Тръмп знае какво ще направи“.

Пентагонът: Хегсет остава до края на мандата

Официалната позиция на Пентагона обаче е категорична. Главният говорител Шон Парнел заяви пред Фокс нюз, че Хегсет остава „100% ангажиран да ръководи министерството до края на мандата на президента Тръмп“.

„Министър Хегсет няма да отстъпи или да бъде възпрян от политици, които се опитват да печелят партийни точки или да започват фалшиви разследвания там, където няма никакви нарушения“, заяви Парнел.

„Министерството на войната е спазвало закона и нашият министър ще продължи да отстоява позициите си и да се бори всеки ден, за да подкрепя и защитава Конституцията, да ръководи нашите войски и да защитава Америка“, добави говорителят.

Той подчерта, че Пентагонът ще продължи да изпълнява програмата на Доналд Тръмп въпреки заплахите за разследвания от страна на демократите.

Войната с Иран в центъра на споровете

Според Фокс нюз критиките срещу Хегсет са свързани преди всичко с активната му роля във военната кампания срещу Иран.

Министърът беше сред най-категоричните защитници на операцията, чиито политически и икономически последици продължават да предизвикват спорове във Вашингтон.

Източници на телевизията съобщават, че Белият дом продължава сериозно да обмисля възможността за нови американски удари срещу Иран. Напрежението с Техеран остава неразрешено, включително по въпросите за ядрената и ракетната програма на страната.

Междувременно демократите вече заявиха намерение да поставят дейността на Хегсет под засилен контрол след поемането на мнозинството в Конгреса през януари.

Преди изборите лидерът на демократите в Камарата на представителите Хаким Джефрис обяви, че партията ще се стреми да отстрани Хегсет, ако спечели контрола върху долната камара.

Републиканският конгресмен Томас Маси също настоява за процедура по импийчмънт на министъра и заяви, че може да поиска гласуване още преди новият Конгрес да започне работа.

Тръмп неведнъж е подкрепял министъра

Фокс нюз припомня, че през мандата си Хегсет предприе мащабни промени във въоръжените сили. Сред тях са реорганизация на военното ръководство, нови стандарти за физическа подготовка и разширяване на използването на изкуствен интелект и съвременни военни технологии.

Работата му беше съпътствана и от противоречия, включително около споделянето на чувствителна информация за планирани удари срещу хутите в комуникационното приложение „Сигнал“.

Въпреки критиките Доналд Тръмп многократно е изразявал подкрепата си за ръководството на Хегсет. Последното му изявление от 4 ноември отново потвърди тази позиция.