Томислав Дончев посочи целта на президента. Ще има ли импийчмънт?
Това е инвестиция в разделение , а не в стабилност, категоричен е вицепремиерът
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Това е инвестиция в разделение , а не в стабилност, категоричен е вицепремиерът
Снощи съдът отново издаде заповед за арест на Юн Сук-йол, който е обвинен в метеж
Мярката бе подкрепена при тайния вот от 204 депутати при необходимо квалифицирано мнозинство от 200 гласа
Според Конституцията държавният глава би следвало да покани за консултации всички парламентарни групи
Президентът няма право да отказва назначаването на служебен кабинет, обяви Атлантическият съвет
И ние знаем за кеша и за Копринката, но досега не е имало реакция, посочи той
Конгресът на САЩ одобри официалното започване на разследване за импийчмънт
Напрежение в САЩ
Белият дом незабавно осъди този ход
Президентът многократно излиза извън правомощията, признава премиерът
Съдебните битки се оказаха в центъра на надпреварата за президентските избори в Съединените щати
В момента два протеста се провеждат пред президентството в София
Джо Байдън напълно се провали в конституционното си задължение
Проф. Пламен Киров каза, че няма основание да се иска импийчмънт на президента
Радев се държи като монарх, каза съпредседателят на ДБ
Обясни как ще се вземат решенията в новата коалиция
Обвиняват президента в извършване на престъпления срещу държавата
Конституцията е нарушена, но не знам дали е необходимо да се стига до импийчмънт, казва Пламен Киров
105 депутати в 140-местния парламент гласуваха за освобождаването на Илир Мета
Естеството на обвиненията е без съмнение, каза Байдън