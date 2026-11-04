Германски гигант съживява беден наш град. Нов завод, стотици работни места

Германски индустриален гигант избра Плевен за новата си производствена база и вдъхна надежда на град, който от години търси път към икономическо съживяване. Компанията Ensinger ще вложи над 10 милиона евро в предприятие за високотехнологични изделия от инженерна пластмаса, а инвестицията трябва да осигури до 130 нови работни места.

За хората в Плевен това не е просто поредната новина за чуждестранен инвеститор. Това е надежда, че вече няма да се налага да пътуват десетки километри всеки ден, за да намерят работа с прилично заплащане. Че младите ще могат да останат в родния си град, а квалифицираните специалисти ще имат шанс за професионално развитие, без да търсят препитание в София или чужбина.

Градът, в който хората пътуват за работа, а заводите се броят на пръсти

Плевен е сред градовете в Северна България, които най-осезаемо усещат последиците от свиването на индустрията и недостига на добре платени работни места. Зад статистиката стоят съдбите на хиляди семейства, принудени да търсят препитание извън родния си град. За едни това означава ежедневно пътуване до съседни области, за други – раздяла с близките и преместване в по-големи икономически центрове.

Показателен е случаят на семейство Дамяновски от Плевен. Цветомир работи като машинен оператор в Севлиево, а съпругата му е служител в държавната администрация в Ловеч. Всеки ден двамата поемат в различни посоки, защото не успяват да намерят подходяща работа в собствения си град.

„Няма инвестиции, този град – 80 хиляди души, колко завода има? Предимно шивашки фирми, малки цехчета“, разказва Цветомир.

Друг местен жител, Мартин Филипов, поставя и проблема със заплащането. По думите му предлаганите възнаграждения са около 700 евро, а понякога и по-ниски, докато разходите за живот не са съизмеримо по-малки от тези в столицата.

Това е една от големите икономически дилеми пред Плевен. Градът има население, традиции и потенциал за индустриално развитие, но за да задържи работоспособните си жители, трябва да предложи не просто работа, а перспектива.

В региона хиляди хора са без работа или търсят по-добра професионална реализация. Свободната работна сила е сериозен ресурс, но задълбочаващият се проблем е липсата на достатъчно производства, които да предлагат конкурентни възнаграждения и възможности за развитие.

Ensinger избра България пред Турция и Албания

Решението на германската компания не е случайно. След проучвания и преговори Ensinger избира именно Плевен за разширяване на международната си производствена мрежа.

Сред основните аргументи са добрата инфраструктура, логистичните възможности и наличието на технически подготвени кадри.

Представителят на компанията Силас Уаап, ръководител „Глобално индустриално инженерство“, обяснява, че България е предпочетена пред Турция и Албания. Важен фактор е логистиката. Амбицията на германския инвеститор е продукцията от Плевен да достига не само до европейските пазари, но и до Близкия изток чрез пристанищата във Варна и Бургас.

Войната и нарушените търговски маршрути обаче остават фактор, който може да повлияе върху тези планове.

По-ниските разходи за труд в сравнение с Германия също са част от икономическата логика на проекта. Компанията обаче търси не просто работници, а хора с техническо образование, производствен опит и познания в логистиката.

Какъв завод ще отвори германският гигант

Новото предприятие ще бъде разположено в Северната промишлена зона на Плевен. За целта Ensinger наема съществуваща промишлена сграда с площ около 12 500 квадратни метра, която ще бъде цялостно реконструирана и приспособена към технологичните нужди на производството.

Договорът за наем е за 10 години с възможност за удължаване с още пет. Това показва, че компанията планира дългосрочно присъствие в града, а не краткосрочен експеримент.

Производството трябва да започне през пролетта на 2027 година. Инвестицията надхвърля 10 милиона евро, а мощностите ще бъдат въвеждани поетапно.

Заводът ще разполага с възможност за инсталиране на до 24 екструзионни линии. При пълно натоварване предприятието ще преработва около 1750 тона пластмасови материали годишно и ще произвежда приблизително 40 милиона метра изолационни профили.

Това няма да бъде обикновен завод за пластмасови изделия. Ensinger е специализирана в инженерните пластмаси – материали с високи технически характеристики, които намират приложение в строителството, машиностроенето, автомобилната индустрия и различни технологични производства.

В Плевен ще се произвеждат два основни вида изделия. Първият са термопластични полуфабрикати – плочи и пръти, които се използват за последваща индустриална обработка. Вторият включва специализирани изолационни профили за прозорци, врати и фасади.

Технологията на производство е екструзия. При нея пластмасовият материал се нагрява до необходимата температура и се прекарва през специална матрица, която му придава определена форма. Така се получават профили с точно зададени размери и характеристики.

Произведените в Плевен изделия ще бъдат предназначени за клиенти в Европа и на други международни пазари. Така градът ще се включи в международната производствена и снабдителна мрежа на германската група.

От Германия идват и обучителите

Един от важните елементи на инвестицията е подготовката на местните кадри. В началото опитни специалисти от германските предприятия на Ensinger ще участват в обучението на служителите в Плевен.

Компанията планира да търси предимно производствени оператори, технически специалисти и служители в логистиката. Предимство ще имат кандидатите с техническо професионално образование и опит в екструзионните технологии.

Предвижда се и сътрудничество с професионалните гимназии в региона. Идеята е да се създадат възможности за обучение и професионална реализация на млади хора, които могат да намерят бъдещето си в модерното производство.

При достигане на пълния капацитет на предприятието се очаква да бъдат разкрити между 100 и 130 работни места. Това означава, че новият завод няма да реши самостоятелно проблема с безработицата в региона, но може да създаде важен прецедент за привличането на други инвеститори.

Старата фабрика, която може да даде нов живот на Плевен

Особено интересна е историята на самата производствена база. Новият германски инвеститор ще заеме мястото на предприятие, което преди години е осигурявало работа на значителен брой хора, но производството му е било преместено в Северна Африка заради нарастващите разходи за заплати и осигуровки в България.

Според Светослав Богалински, директор „Бизнес развитие“ в „Хоризонт – Иванов“, на това място са били разкрити около 2200 работни места, преди дейността на предишната компания да бъде прекратена и работниците да останат без препитание.

Така една промишлена база, която е била символ на мащабна заетост, отново ще се превърне в производствен център. Разликата е, че този път става дума за високотехнологични пластмасови изделия и производство, насочено към международни пазари.

„Една птичка пролет не прави, но за Плевен ще има значение тази инвестиция. Дано във всеки един такъв град има по 5-6 такива компании. Това създава конкуренция, вдига стандарта на живот“, коментира Богалински.

В тези думи се крие и голямото предизвикателство пред местната икономика. Един завод може да даде работа на стотици семейства, но за истинска промяна са необходими няколко подобни предприятия, които да се конкурират за кадри, да повишават възнагражденията и да създават търсене на квалифициран труд.

Германската компания с над 2500 служители

Ensinger не е случаен инвеститор, а утвърдено име в световната индустрия за инженерни пластмаси. Германската семейна компания е основана през 1966 година и през десетилетията се превръща в международен производител на високотехнологични материали и компоненти.

Групата има над 2500 служители и присъства на повече от 30 локации по света. Годишните ѝ приходи за финансовата 2023/2024 година надхвърлят 500 милиона евро.

За компания с подобен мащаб новото предприятие в Плевен е част от стратегията за разширяване на производството и по-гъвкаво обслужване на международните клиенти. За България това е възможност да привлече не просто производител, който търси по-ниски разходи, а индустриален партньор с дългосрочни планове и специализирани технологии.

Може ли една инвестиция да промени съдбата на цял град?

Германия остава сред най-значимите чуждестранни инвеститори в България. Германските компании продължават да влагат капитал в различни сектори на българската икономика, а Плевен вече има шанс да се нареди сред градовете, които привличат ново индустриално производство.

За града обаче стойността на инвестицията на Ensinger не се измерва само с 10-те милиона евро. По-важно е какво може да последва от нея.

Новият завод ще върне производствената дейност в голяма промишлена база, ще създаде търсене на технически специалисти и ще отвори възможности за обучение на млади хора. Ще има нужда и от транспортни, логистични и обслужващи дейности, които могат да дадат допълнителен импулс на местния бизнес.

Ако проектът се развива според плановете, Плевен може да се превърне в по-интересна точка за други международни компании, които търсят производствени площи, инфраструктура и работна сила.

Има обаче и едно важно условие. Новите работни места трябва да бъдат достатъчно привлекателни като заплащане и възможности за развитие, за да върнат хората, които днес пътуват до Севлиево, Ловеч или София. Защото не е достатъчно един град да има свободна работна ръка. Той трябва да има причина тя да остане.

Ensinger дава първия сериозен сигнал, че индустриалното сърце на Плевен може отново да заработи. А голямата надежда на местните хора е след германския гигант да дойдат и други инвеститори. Защото 130 нови работни места са добра новина, но истинската промяна ще настъпи тогава, когато младите вече няма да трябва да напускат родния си град, за да намерят бъдеще.