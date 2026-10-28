Нова фабрика възроди наше селце, мощни инвестиции

Нова производствена база край Пловдив ще даде тласък на бизнеса и заетостта в село Оризари. Мащабен комплекс за производство на храни ще бъде изграден в местността „Тировете“, където инвеститорът „БГ Хайв“ ООД планира да обедини две направления – месопреработка и производство на продукти от мед, плодове и зеленчуци, предаде plovdiv24.bg.

Проектът предвижда модерни производствени и складови помещения, специализирани хладилни системи и инфраструктура за целия цикъл – от приемането на суровините до експедицията на готовата продукция. Очаква се новото предприятие да разкрие около 30 работни места и да разшири присъствието на компанията в хранително-вкусовата промишленост.

Инвестиционното намерение вече е преминало през задължителния екологичен преглед на РИОСВ – Пловдив. Това е важна стъпка в процедурата по реализацията на проекта, но само по себе си не означава, че строителството е приключило или че фабриката започва работа.

Месо, колбаси и деликатеси под един покрив

Новият комплекс ще бъде разположен върху терен в землището на Оризари. Предвидени са сгради със застроена площ от 4741 кв. м и обща разгъната застроена площ от 5580 кв. м. В тях ще бъдат обособени производствени зали, складове, административни помещения и зона за експедиция.

Едното направление ще бъде посветено на преработката на свинско и говеждо месо. Производственият цикъл ще започва с приемането и съхранението на суровините, ще преминава през разфасоване и обезкостяване и ще завършва с производството на различни месни изделия.

В асортимента са предвидени прясно месо, кайма, котлети, колбаси, салами, сушени деликатеси и замразени полуфабрикати. Това позволява на предприятието да работи с различни продуктови категории и да обслужва както търговски обекти, така и професионални клиенти.

Мед, сладка и натурални пюрета

Втората производствена линия ще бъде насочена към продукти с растителен произход и пчелни продукти. В базата ще се пакетира мед и ще се произвеждат плодови и зеленчукови сладка, консерви и натурални пюрета.

Съчетаването на двете направления в един комплекс предполага различни технологични зони и отделни условия за обработка, съхранение и опаковане. Така компанията ще може да развива разнообразно портфолио, без да се ограничава само до един сегмент на хранителния пазар.

За съхранението на суровините и готовите продукти са предвидени 11 самостоятелни хладилни системи от затворен тип. Те ще осигуряват необходимите температурни условия за отделните производствени процеси.

Инвестиция с корени в Пловдив

„БГ Хайв“ ООД е основана през 2016 г. и вече има присъствие в хранително-вкусовата промишленост. Компанията разполага със съществуваща производствена база в Източната индустриална зона на Пловдив, а мажоритарен собственик е Георги Янакиев.

Новият комплекс в Оризари е следваща стъпка в развитието на дружеството. Вместо производството да остане съсредоточено единствено в рамките на големия град, част от дейността ще бъде разположена в близко населено място, което може да осигури достъп до работна ръка от околните селища.

Предвидените около 30 нови работни места са особено важни за малките населени места край големите икономически центрове. За хората от Оризари и съседните села подобна инвестиция може да означава възможност за работа по-близо до дома и по-малка необходимост от ежедневно пътуване до Пловдив.

Екологични решения за производството

Проектът включва мерки за управление на водите и ограничаване на риска от замърсяване. Битовите отпадъчни води ще се събират в плътна изгребна яма, а производствените ще преминават през специализирани пречиствателни съоръжения.

Дъждовните води ще бъдат отвеждани през каломаслоуловител, който трябва да задържа замърсители преди последващото им отвеждане. Предвидените решения са особено важни за предприятие, в което ще се обработват месо и други хранителни суровини и ще се използва вода в различни етапи на производството.

Изграждането на необходимата инфраструктура ще позволи на комплекса да разполага със самостоятелно организиран производствен цикъл – от приемането на суровините и тяхната обработка до складирането и изпращането на готовите изделия.

Оризари на картата на индустриалните инвестиции

Близостта до Пловдив е едно от основните предимства на Оризари. Районът осигурява връзка с голям градски пазар, транспортни маршрути, доставчици и потенциални служители. За хранително предприятие това има значение както при снабдяването със суровини, така и при дистрибуцията на готовата продукция.

Новият комплекс е пример за разширяването на икономическата активност извън градските граници. Подобни проекти могат да променят профила на малките населени места, когато създават постоянна заетост и привличат допълнителни услуги и бизнеси.

Засега основните параметри на инвестицията са свързани с производствените площи, технологичните направления и планираните работни места. Размерът на вложените средства и срокът за въвеждане на фабриката в експлоатация не са посочени в предоставените данни.

За Оризари обаче проектът носи конкретна перспектива – ново производство, около 30 възможности за работа и още една стъпка към превръщането на района край Пловдив в притегателна точка за индустриални инвестиции.