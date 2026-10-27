Нова трагедия разтърси българското таекуондо след убийството на Слави Бинев

Черните дни за българското таекуондо продължават. Само три дни след убийството на президента на федерацията Слави Бинев дойде нова трагична вест - почина един от неговите предшественици на поста Валентин Трънски. Дългогодишният спортен ръководител е сред хората с най-голям принос за развитието на бойното изкуство в България. Двете тежки загуби сполетяха спортната общност в рамките на броени дни, съобщава Българското национално радио.

Втора тежка загуба за българското таекуондо

Валентин Трънски е роден през 1951 г. и ръководи Българската федерация по таекуондо от 1995 до 2010 г. През тези 15 години той работи за разширяването на популярността на спорта, утвърждаването на клубовете и подготовката на нови поколения състезатели.

Името му остава тясно свързано с Ботевград, където по негова идея през 1992 г. е създаден клуб „Сунг-Ри“. През следващите десетилетия той се утвърждава като една от значимите школи за подготовка на състезатели по таекуондо у нас.

През 2017 г. Валентин Трънски получава специално отличие от Българската федерация по таекуондо за цялостния си принос към развитието на спорта.

Слави Бинев беше убит само преди три дни

Тъжната новина идва, докато българското таекуондо все още не може да се съвземе от убийството на действащия президент на федерацията Слави Бинев. Той беше застрелян в събота, 24 октомври, в столичния квартал Бояна. По случая полицията задържа трима заподозрени, а разследването на престъплението продължава.

Бинев оглавяваше Българската федерация по таекуондо от 2017 г. и беше първи вицепрезидент на Европейския таекуондо съюз. От 2025 г. заемаше и място в Борда на директорите на Световната федерация.

Убийството му потресе спортните среди, а участниците в международния турнир „Рамус София къп“, който Бинев трябваше да открие в деня на смъртта си, почетоха паметта му с минута мълчание.

Семейство Трънски създаде поколения шампиони

Валентин Трънски оставя значимо наследство и чрез своя син Пламен Трънски, един от утвърдените български треньори по таекуондо. Той е работил с националния отбор и е подготвил редица известни състезатели, спечелили отличия от големи международни първенства.

Сред тях е Владимир Далаклиев, който през 2017 г. завоюва бронзов медал от световното първенство. В школата на Пламен Трънски са израснали още европейската шампионка Калина Бояджиева и Денис Димитров, световен вицешампион при кадетите.

Поклонението пред Валентин Трънски ще се състои утре, сряда, 28 октомври, от 12 часа в Ритуалната зала на гробищния парк в Ботевград. Спортната редакция на Българското национално радио изрази съболезнования на неговото семейство и близките му.