Испанци обират наградите. Чака се Златната топка ОБНОВЕНА

Официалната церемония за Златната топка трябваше да започне в 22:00 часа българско време, но още от 18:00 часа се очаква постепенното обявяване на класирането от 30-о до 11-о място. Червеният килим ще посрещне футболните звезди от 20:00 часа.

Задръствания в британската столица забавиха началото на церемонията с половин час, а към 22:00 часа българско време и в следващите минути тепърва пристигаха номинираните и гостите. Последва ново 15-минутно забавяне.

За първи път в историята церемонията се провежда в британската столица, а домакин е театърът „Лондон Паладиум“. Изборът на града не е случаен – първият носител на „Златната топка“ през 1956 година е англичанинът Стенли Матюс.

Големият въпрос е кой ще наследи Усман Дембеле на върха на световния футбол. Сред основните претенденти са Килиан Мбапе, Хари Кейн и Ламин Ямал, а в битката са още Майкъл Олисе, Родри, Лионел Меси и други.Селекционерът на световния шампион Испания Луис де ла Фуенте бе избран за най-добър треньор на годината на церемонията по връчването на "Златната топка". Испанският футбол получи още едно престижно признание, след като Унай Симон спечели трофея "Лев Яшин" за най-добър вратар.

Симон с историческо отличие

Стражът на Атлетик Билбао се превърна в първия испанец, който печели наградата, връчвана в настоящия ѝ формат от 2019 година. През 2024 г. той остана втори в класацията, а сега стигна до върха.

Симон имаше ключова роля за световната титла на Испания на първенството в САЩ, Канада и Мексико. В хода на турнира той допусна само един гол, отбелязан при победата на "Ла Роха" с 2:1 над Белгия.

Пере Ромеу е №1 в женския футбол

При жените наградата за най-добър треньор получи наставникът на Барселона Пере Ромеу.

Под негово ръководство каталунките спечелиха четири трофея: титлата в испанското първенство, Купата на кралицата, Суперкупата на Испания и Шампионската лига.

Ламин Ямал спечели наградата "Копа Трофи" за най-добър футболист до 21 години на церемонията по връчването на "Златната топка". Звездата на Барселона получи отличието за трета поредна година.

С това Ямал стана първият футболист, който печели приза в три последователни издания.