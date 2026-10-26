Националният стадион свали домакинската мощ на ЦСКА с 6%!

Днес ЦСКА ще изиграе последния си домакински мач на стадион „Васил Левски“, преди да се завърне на „Българска армия“. С него ще се сложи край на едно близо 3-годишно чакане, в което „червените“ не можеха да играят в своя дом. Мястото, където те се чувстват много по-добре, а на съперниците е значително по-тежко. Нищо не е същото на „Васил Левски“, пише Мач Телеграф.

Прегледът в статистиката показва, че тези близо 3 години на националния стадион свалиха домакинската мощ на ЦСКА с близо 6%. За този период „червените“ спечелиха 83 точки от 117 възможни в домакинските си двубои. Или с друг думи – 70,94% от възможните. В тях не включваме мачовете с Левски, защото Вечното дерби от доста години си се играе на националния стадион. Него го извадихме от кюпа, за да се придобие по-реална и точна представа как се променя домакинският фактор за „червените“ на двата стадиона. А за да е съвсем точна съпоставката, проверихме колко точки взе ЦСКА от последните 117, които можеше да вземе на старата „Армия“ преди демонтажа й. А те бяха 90 или иначе казано 76,92%, което е 6% повече от тези на „Васил Левски“.

Въпреки че и на Националния стадион като цяло статистиката е добра в периода, в който игра на него, ЦСКА допусна поражения, които едва ли би допуснал на „Армията“. Например това от Пирин с 1:2 през 2024-а, като в края на сезона „орлетата“ изпаднаха. Те се възползваха от това, че двубоят не бе в дома на ЦСКА и записаха първата в историята си победа като гост над „червените“. Загубеният бараж от ЦСКА 1948 същата година с 0:2 също вероятно щеше да е с друг краен изход, ако двубоят бе на стадиона на „червените“.

Така че, като теглим чертата, спадът на „Васил Левски“ смали мощта на ЦСКА с 6%. Колко ли ще бъде добавената стойност, която ще даде обновеният дом на „червените“? Всички, които обичат клуба, се надяват, че резултатите ще се подобрят с много, много повече от 6%. Да видим…