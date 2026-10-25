Новата версия. Ревност и жена зад убийството на Слави Бинев

Зад убийството на Слави Бинев стои афера с жена. Иначе физическият убиец е турчинът Еюп Темиз.

Съпругата на килъра Ния Темиз е била съдружник със Слави Бинев във фирмата „Евинко“, а бившият евродепутат е имал изключително близки приятелски отношения с Еюп Темиз. Предната вечер преди убийството дори Еюп и Ния Темиз са били във весела компания със Слави Бинев и приятели.

Според сайта „Афера“ след като се прибират от заведението съпругата на Еюп насъсква и настройва мъжа си, че Слави Бинев я бил заплашвал… Не е ясно с какво Слави Бинев я е „заплашвал“, след като вечерта са яли, пили и са се веселили с компания от приятели и Ния е била обгрижвана от всички.

На сутринта Еюп взима още един турчин със себе си, взима оръжие, и отива в къщата на Слави Бинев. Бинев ги приема в кабинета си, поднася кафе на Еюп и другия турчин, след което Еюп Темиз го застрелва в главата.

Близките приятели на Слави Бинев не могат повярват каква „нелепа“ „тъпа“ история е това, зад която традиционно стои аксиомата „търсете жената“. И са категорични, че никакви заплахи не е имало от страна на Слави Бинев, нещо повече – предстояли са крупни бизнес проекти.