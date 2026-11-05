Изненадата. Къде е погребан Слави Бинев

Бизнесменът Слави Бинев е погребан на метри от гроба на Алексей Петров, който също беше застрелян, но преди 3 години. Покушението над него беше извършено на 16 август 2023 г. Двамата почиват частния гробищен парк в столичния квартал "Бояна" Св. Архангел Михаил. Това стана ясно от публикация в официалната страница на федерацията по таекуондо.

Паркът в Бояна е най-скъпото гробище в България и прилича на западните траурни паркове. Алеите са чисти, паметниците на починалите хора също. За сравнение другите гробищни паркове в София са в окаяно състояние.

"Днес делегация на KUKKIWON отдаде почит към Президента на БФТ Слави Бинев. Членът на Борда на директорите Ли Хо Йол връчи специален плакет на съпругата на г-н Бинев и сподели, че той имаше огромна заслуга за развитието на Таекуондо в България и в частност работата с KUKKIWON.

След това г-н Ли Хо Йол проведе разговор и с вицепрезидента на БФТ Христо Георгиев, където също изрази своето възхищение от това, което родната федерация прави за популяризирането на корейския спорт в нашата страна.

В заключение представителят на KUKKIWON сподели пред Христо Георгиев, че се надява съвместната работа между двете страни да продължи в същия дух на разбирателство", пишат от федерацията в профила си във Фейсбук.

Под пороя, с чадър в ръка, присъстваха и децата на покойния бизнесмен - Калоян и Елена, заедно с майка им Мария Бинева. Христо Георгиев дори позира на една от снимките стиснал юмрук в бойна поза, на метри от гроба на Слави Бинев.

Слави Бинев беше застрелян на 24 октомври в дома си в софийския квартал "Гърдова глава". Около час след постъпилия в 10.28 часа сигнал полицията задържа трима заподозрени с лек автомобил на 54-ия километър от автомагистрала "Тракия". Двама от тях - турски граждани и един български. Прокуратурата повдигна обвинения на единия чужденец - турския бизнесмен Еюп Темиз, чиято съпруга Ния е дъщеря на бившия главен архитект на София Стоян Янев.

Според информация от МВР той е получил смъртоносна огнестрелна рана в главата след конфликт с хора с Темиз и обкръжението му.