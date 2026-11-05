Важна промяна в тревожната новина за пенсиите! НОИ внесе яснота

Българските пенсионери, които живеят в чужбина, не губят правото си на пенсия, ако пропуснат срока за подаване на т.нар. „декларация живот“. Дори изплащането на парите да бъде временно спряно, то се възобновява със задна дата след представяне на документа. Това уточни Националният осигурителен институт (НОИ) във връзка с появилите се медийни публикации за възможно спиране на пенсиите на българи зад граница. От институцията подчертават, че за голяма част от пенсионерите нищо не се променя и няма основание за притеснение.

Пенсията не се губи, парите се изплащат със задна дата

Най-важното уточнение на НОИ е, че пропускането на срока за подаване на „декларация живот“ не води до загуба на пенсионните права. Ако плащанията бъдат спрени заради липсващ документ, те се възобновяват от датата на спирането след представяне на необходимата декларация.

Това става в рамките на тригодишната давност. От осигурителния институт посочват, че процедурата не е нова и същият подход е прилаган и през миналата година.

Уточнението е важно за българските граждани, които получават пенсиите си зад граница и се притесняват, че забавянето на един документ може да ги лиши окончателно от средствата им.

За кои пенсионери срокът е 31 декември

До 31 декември 2026 година трябва да подадат „декларация живот“ пенсионерите, които живеят в държава извън Европейския съюз, с която България не прилага международен договор за социална сигурност.

За пенсионерите в държавите от ЕС, с изключение на Германия, където има отделен ред, както и в Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, Швейцария и Великобритания, правилата остават непроменени.

Същото се отнася за живеещите в Канада, Израел, Северна Македония, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, Бразилия, Албания, Южна Корея, Азербайджан и Тунис.

Тези пенсионери продължават да подават декларацията веднъж годишно, ако получават пенсията си по сметка в България. Когато парите постъпват ежемесечно по сметка в чужбина, документът се представя на всеки три месеца.

За българските пенсионери в Турция, които получават средствата си чрез турския осигурителен институт SGK, остава изискването декларацията да се подава два пъти годишно - през януари и юли.

Няма нужда да пътувате до България

НОИ напомня, че подаването на „декларация живот“ не налага пенсионерите да се връщат в страната. Документът може да бъде заверен в българско консулство или пред друг компетентен официален орган в държавата, в която живеят.

След заверяването декларацията може да бъде изпратена по пощата или чрез упълномощено лице. Предвидено е и електронно подаване чрез Услуга 52 в Единния портал за електронни услуги на НОИ, като за достъп се използва квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код на института.

НОИ: Не тревожете излишно хората

От осигурителния институт подчертават, че „декларация живот“ е позната на пенсионерите в чужбина от години и не представлява нова процедура.

В официалното си уточнение НОИ обръща внимание и на начина, по който информацията е представена в медиите.

„Молим за коректно интерпретиране на фактите, за да не бъдат подвеждани съзнателно читателите. Заглавия като „спират пенсиите“ тревожат излишно хиляди хора, за които нищо не се променя“, заявяват от институцията.