Властта излезе с решение за полицаите

Не се планира увеличение на заплатите в МВР за следващата година. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев по време на изслушване в парламентарната комисия по вътрешна сигурност.

Неговите изявления идват само ден след като и военният министър Димитър Стоянов обяви, че няма да се вдигат заплатите на военните.

Вътрешният министър заяви, че не може да коментира бюджета, но се водят дебати.

„За 2027 година се коментира да няма повишаване на заплатите, а то да започне поетапно от следващата година. Причините за това до голяма степен са свързани със състоянието, в което се намират финансите на държавата”, посочи Демерджиев.

Той припомни, че целта на последното увеличение на възнагражденията в силовите структури е била да се компенсира голямото изоставане в годините назад.