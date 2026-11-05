БАБХ разкри незаконна кланица и нерегистрирано стопанство с животни без идентификация в Плевен

Служители на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Плевен, съвместно с представители на Областната дирекция на МВР – Плевен и Националната агенция за приходите (НАП), извършиха проверка в частен имот в града по постъпил сигнал за нерегламентирана търговия с храни от животински произход.

В рамките на проверката служител на НАП е извършил контролна покупка на охладен бут от дребно преживно животно, предложен за продажба в полиетиленов чувал. Установено е, че лицето, извършило продажбата, няма регистрация по Закона за храните, а дейността му не е вписана в публичния национален регистър на бизнес операторите.

В близост до имота инспекторите са установили импровизиран кланичен пункт, оборудван с шатра, телфер и куки за окачване на животински трупове. В и около него са открити остатъци от кожи и кости от заклани животни. В съседно ограждение са установени 13 живи едри и дребни преживни животни: две едри преживни – крава с лазерно надписани ушни марки и теле на видима възраст около 5–6 месеца без маркировка. Кравата е била с лазерно надписани ушни марки, но без документи за произход и доказан здравен статус. Открити са и 11 дребни преживни – девет овце и две кози без официална идентификация. Овцете и козите са били с отвори на ушите, но без поставени ушни марки, като при козите е установено, че марките са отстранени.

За придвижването на животните до мястото не са представени ветеринарномедицински свидетелства. Установено е също, че животновъдният обект не е регистриран по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Животните се отглеждат при неподходящи условия – на открито, в кално ограждение, без необходимата регистрация и документация.

За констатираните нарушения са съставени актове за установяване на административно нарушение (АУАН). От страна на инспекторите по здравеопазване на животните е издадено разпореждане за възбрана на обекта, а от наличните животни ще бъдат взети проби за лабораторно изследване на здравния им статус.

Действията по случая продължават.