Лошо. Задава се ценови шок при най-важната стока

Заради поскъпването на газа от ноември производители прогнозират до броени дни ценови шок при най-важната стока – хляба. Вчера регулаторът одобри скок от 32,52% вместо поисканите от „Булгаргаз“ 34 на сто.

В една фурна почти цялата продукция се пече на газ. Сега предприятието е изправено пред безпрецедентно поскъпване на производството.

„Оттук в близките седмица до десетина дни ще има промяна на цените“, казва Валери Кръстев, хлебопроизводител, пред bTV.

За 35 години в бранша управителят на фирмата за пръв път се сблъсква с толкова рязък скок при синьото гориво.

Цената на енергоносителя при формирането на цената на крайния продукт варира според артикула, но средната себестойност е между 15 и 20%.

„Примерно, някои хлябове се пекат повече, други по-малко, на по-висока или по-ниска температура“, посочва Кръстев.

Първата реакция, според Кръстев, ще дойде от доставчиците на суровини и материали. Очаква свиване на потреблението и загуба на работна ръка заради заплатите, които няма как да вдига.

„Ако не го платя, съм „чао“, казва хлебопроизводителят.

„И в момента е много трудно да им кажа на хората: „Да, аз ще кача цената, да кажем, с 20 или 30%“. Не мога да го кажа това нещо“, коментира Валери Кръстев.

Новите разчети на бизнеса ще дадат и отговора на въпроса доколко достъпен ще остане насъщният в следващите месеци.