Гъмзата с първи думи след края на телевизия 7/8

Дългогодишният тромпетист на „Ку-ку бенд“ Йордан Йончев – Гъмзата върна феновете си назад във времето. Той сподели в официалния си профил във Фейсбук старо видео от своите младини, което моментално привлече вниманието на последователите му.

Към кадрите музикантът добави философски и носталгичен коментар: „Това бе началото! Но всяко начало има и своя край! Който пък от своя страна води до нови хоризонти! Важното е, че не спирам да мечтая!“.

Освен с кадрите от миналото, Гъмзата предизвика почитателите си и с малка игра, като ги призова да познат преди колко точно години е заснето видеото.

Публикацията му идва и на фона на новината за края на телевизия 7/8, обявен от Слави Трифонов. Събитието предизвика широк отзвук сред зрителите и почитателите на музикалните проекти, свързани с шоумена и неговия екип.