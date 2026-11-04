Любопитно

Гъмзата с първи думи след края на телевизия 7/8

Йордан Йончев върна феновете си назад във времето

Гъмзата с първи думи след края на телевизия 7/8
04 ное 26 | 22:28
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Григор Атанасов

Дългогодишният тромпетист на „Ку-ку бенд“ Йордан Йончев – Гъмзата върна феновете си назад във времето. Той сподели в официалния си профил във Фейсбук старо видео от своите младини, което моментално привлече вниманието на последователите му.

Към кадрите музикантът добави философски и носталгичен коментар: „Това бе началото! Но всяко начало има и своя край! Който пък от своя страна води до нови хоризонти! Важното е, че не спирам да мечтая!“.

Освен с кадрите от миналото, Гъмзата предизвика почитателите си и с малка игра, като ги призова да познат преди колко точно години е заснето видеото.

Публикацията му идва и на фона на новината за края на телевизия 7/8, обявен от Слави Трифонов. Събитието предизвика широк отзвук сред зрителите и почитателите на музикалните проекти, свързани с шоумена и неговия екип.

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Автор Григор Атанасов

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1 Коментара
Хаха
преди 2 часа

Много важно кога е заснет, не си въобразявайте,че сте върхът в шоубизнеса....

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