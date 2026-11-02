Орлин Павлов направи тревожно признание

Певецът Орлин Павлов сподели емоционални мисли относно възпитанието на 8-годишната си дъщеря Бети по време на гостуването си в предаването „На кафе“. Той не скри тревогата си от факта, че съвременните деца се сблъскват твърде рано с тежката реалност и негативните новини по света.

„Това дете знае кога е започнала войната... Защо трябва да знае такива неща?“, попита реторично той.

Въпреки сериозната тема, Павлов разведри атмосферата с усмивка, разказвайки забавна случка с дъщеря си. На въпроса му на колко години се чувства, малката Бети отговорила с детска невинност, че се чувства на шест, въпреки че вече е навършила осем.

Освен за семейството си, изпълнителят сподели и голяма професионална новина – той е получил покана от световноизвестната опера прима Соня Йончева да участва в нейния мащабен спектакъл „Една светлина“ на 20 декември. На сцената ще излязат около 300 артисти. Павлов за първи път в кариерата си ще пее на иновативна 360-градусова сцена.

„Бях в лек шок, но веднага казах „да“. Когато чуеш името на Соня Йончева, няма място за колебание“, допълни с вълнение певецът.