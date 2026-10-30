Сашо Кадиев с разтърсващо признание за баща си

Тази събота (31 октомври) от 16:00 ч. по Би Ти Ви гост на „Животът по действителен случай" е актьорът и телевизионен водещ Александър Кадиев. Пред Александра Сърчаджиева той ще говори откровено за най-големите си страхове и за радостта от очакваното раждане на своя син. Кадиев ще разкрие как се опитва да компенсира времето, което не прекарва с дъщеря си, като я води на екзотични пътешествия до Токио и Малдивите.

Особено емоционален ще бъде разговорът за родителите му, в който водещият на „Кой да знае" ще признае за тежката битка на баща си с рака, последните му дни и сбогуването с него. Как протича бременността на съпругата на Кадиев - Ивелина - и какво си представя, че ще види на раждането на сина си, зрителите ще разберат в събота в 16:00 ч. по Би Ти Ви.

В „Моето ново Аз" Радост Драганова ще срещне зрителите с Цветелина. Десет години тя се бори да стане майка, а по-късно преживява и тежката загуба на голямата си любов по най-мъчителния начин. След години на болка и сълзи Цвети решава да обърне внимание и на себе си, а специалистите в клиниката ще ѝ помогнат да направи тази съдбовна крачка.

В класацията „Топ 10" Филип Буков ще покаже, че дори и най-опитните звезди не са застраховани от изненади на сцената. Зрителите на bTV предстои да станат свидетели на куп неочаквани обрати, странни ситуации и конфузни моменти на родните VIP-ове пред публика и ще разберат как звездите се измъкват от непредвидени ситуации.