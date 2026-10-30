Колко кафе можем да пием при високо кръвно? Експерти дадоха отговор

Хората с високо кръвно невинаги трябва да се отказват напълно от любимото си кафе. Според специалистите умерената консумация може да бъде допустима, стига напитката да не предизвиква значително повишаване на кръвното или други неприятни симптоми. Важно е обаче не само колко чаши изпиваме, а и колко силно е кафето, както и дали приемаме кофеин от други източници. Ето как да преценим безопасното за нас количество.

Една или две чаши дневно може да са допустими

Кофеинът стимулира нервната система и може временно да повиши кръвното налягане и да ускори сърдечния ритъм. Концентрацията му в кръвта обикновено достига най-високото си равнище около час след консумацията, а действието му може да продължи няколко часа.

За хората с високо кръвно една или две стандартни чаши кафе дневно може да бъдат приемливо количество, ако стойностите на кръвното са добре контролирани и организмът понася напитката без проблеми.

Това обаче не е универсална безопасна норма. Количеството кофеин зависи от вида на кафето, начина на приготвяне и големината на чашата. Трябва да се отчитат и останалите източници на кофеин през деня, сред които са чаят, енергийните напитки, колата, шоколадът и някои лекарства.

Кога кафето може да бъде опасно

Особено внимание трябва да проявяват хората, чието кръвно често достига или надхвърля 160/100. Според цитирано научно изследване консумацията на две или повече чаши кафе дневно при такива стойности е свързана с повишен риск от смърт вследствие на сърдечносъдови заболявания.

Изследването обаче установява връзка, а не доказва, че именно кафето е причината за повишения риск.

Специалистите препоръчват хората с толкова високи стойности, както и тези, чието кръвно остава повишено въпреки лечението, да обсъдят приема на кофеин с лекар. Същото важи и при нарушения на сърдечния ритъм.

Ако след кафе се появяват сърцебиене, неприятно напрежение или други оплаквания, разумно решение е намаляването на количеството, изборът на по-слаба напитка или преминаването към безкофеиново кафе.

Лесен начин да проверим как ни влияе кафето

Всеки може да проследи индивидуалната си реакция, като измери кръвното непосредствено преди консумацията на кафе и повтори измерването между 30 и 120 минути след това.

Добре е наблюдението да се направи в различни дни, защото стойностите на кръвното се влияят и от стреса, физическата активност, недоспиването и други фактори. Ако след кафето редовно се отчита осезаемо повишение, резултатите трябва да се обсъдят с лекар.

За обичайното измерване на кръвното специалистите препоръчват поне 30 минути предварително да не се приемат кафе или други кофеинови напитки. Преди самото измерване е добре човек да поседи спокойно около пет минути.

И начинът на приготвяне има значение

Хората с висок холестерол трябва да обръщат внимание не само на количеството кафе, но и на начина, по който го приготвят.

Кафето, преминало през хартиен филтър, съдържа по-малко кафестол - вещество, което може да повиши нивата на лошия холестерол. При нефилтрираното кафе, например приготвено с френска преса, количеството на това съединение е по-високо.

Затова за хората, които следят едновременно кръвното си налягане и холестерола, филтрираното кафе може да бъде по-подходящ избор.