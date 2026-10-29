Крал Чарлз се видя като боксоьор с мускули и избухна в смях

Крал Чарлз III вероятно е получавал какви ли не подаръци през живота си, но този със сигурност е сред най-необичайните. По време на посещението си на Бахамите 77-годишният монарх се видя в напълно непозната светлина – като мускулест боксов шампион с корона на главата.

Забавната изненада го очакваше в Боксовата академия на Бахамите в столицата Насау, която той посети на 28 октомври като част от обиколката си в Карибския регион.

Там кралят се срещна с 12-годишния боксьор Санай Милър и неговия треньор Джърмейн Гибсън. Двамата носеха черни тениски с цветна карикатура на Чарлз, изобразен с боксови ръкавици, внушителни мускули, шампионски пояс и, разбира се, кралска корона.

Щом забелязал изображението, монархът посочил тениските и избухнал в смях.

Оказало се, че треньорът е подготвил същата тениска и за него.

„Колко щедро!“, възкликнал Чарлз, когато получил подаръка.

По-късно Гибсън разказал пред журналисти, че кралят останал много доволен от необичайния сувенир.

Кралски шеги край боксовия ринг

Посещението не се ограничило само до забавния подарък. Чарлз наблюдавал тренировки на млади боксьори и разговарял с децата за училището и спорта.

Когато разбрал колко усилено тренират, монархът шеговито ги попитал дали боксът не им служи като оправдание да отсъстват от училище.

После добавил, че може би ще ги види на някои от бъдещите Игри на Британската общност.

Боксовата академия в Насау е открита през април 2026 г. и предлага на младежите не само спортна подготовка, но и обучение, наставничество и подкрепа за личностното им развитие.

По време на визитата си на Бахамите Чарлз участва и в колоритния парад „Джанкану“, разгледа местни занаяти и се срещна с представители на властите и граждани.

Кралската обиколка продължава с посещение в Гаяна, а след това Чарлз и кралица Камила ще участват в срещата на ръководителите на държавите от Британската общност в Антигуа и Барбуда.