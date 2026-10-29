Тефтерът с милионерите на Мара Отварачката

Без съмнение певиците от лекия жанр и моделките са примамлива „плячка“ за милионерите, които обичат да се хвалят с момичета от кориците в колекцията си.

Понякога обаче е спорен въпроса кой точно е плячката, а ако съдим по миналото на Мария (41), случаят е точно такъв, пише Ко4.бг.

Първият мъж на изпълнителката – Димитър Андонов, е известен като син на бивш зам. кмет на Благоевград. Милионерът предложи брак на любимата си Мария през 2006 г., а две години по-късно тя го дари с дъщеричка – Марая. Всичко бе цветя и рози до един момент през 2015, в който светските хроникьори съобщават, че певицата имала вземане-даване с вратаря Ники Михайлов.

Заварката се случила на Френската Ривиера, където певицата заснемала поредния си видеоклип, финансиран от съпруга й. Това фрострирало Андонов и той подаде молба за развод, провокиран и от баща си Кирил. По негова молба веднага след развода, който приключил миролюбиво, миньончето било изгонено от всичките фирми на богаташа.

Говори се обаче, че основната причина Мария да потърси „любов“ извън дома била финансовата криза, която ударила семейството на милионера.

Знае се, че по това време Андонов финансираше изцяло кариерата на съпругата си и задоволяваше немалките й капризи, а тя се хвалеше с клипове заснети по най-екзотичните и скъпарски кътчета на планетата.

Мария и Митко с дъщеря им Марая

Малко след раздялата, около Нова година на 2016, Мария направо взриви новините, след като най-изненадващо призна, че има нов мъж до себе си и той не е кой да е, а Християн Гущеров – възпълничкият наследник на ексдепутатът от БСП Добромир Гущеров.

Щом оповести на всеослушание за щастието си, влюбената двойка веднага замина на екскурзия до австрийската столица Виена, където сподели подробности за новата сватба с таткото на Християн – Добромир.

Връзката между Марчето и Християн не продължи дълго – само пет години, но певицата непрестанно се хвалеше с шестзвезден луксозен живот, скъпи коли, последните колекции на световни дизайнери и екзотични почивки.

Гущеров дори плащаше скъпото образование на щерка й Марая. За добро или зло, певицата не пожела да остане къщовница и да спре с певческата си кариера, каквото бе желанието на съпруга й, и той я смени с… приятелката й Светлана Василева.

Плеймейтката прие фамилията Гущерова и му роди три деца и в момента изглежда чакачетвърто, а двамата демонстрират семейна идилия и приятелски отношения с Мария.

Сватбата на Мария с Християн

Така например всеизвестен факт е, че Мария бе сред любимките на вече покойния бизнесмен Ангел Свинаря – известен мултимилионер с афинитет към пищни купони с куп певици и манекенки.

Мария не отазваше поканите на щедрия Ангел Тенев – Свинаря

След като изглеждаше, че се е кротнала и е задоволила апетита си към богати мъже, Мария афишира нова тръпка със сметки в милиони – Миро Дзвера за когото се омъжи изключително набързо без много подготовка.

В интервю, в което бе запитана дали е получавала неприлични предложения, тя шокира всички, признавайки своята меркантилност:

“Разбира се. Също така съм се възползвала от тях. Не се срамувам от това, че някой ми е отправял неприлично предложение, дори се чувствам поласкана за високата оценка, която мъжете ми дават по този начин”.

Признанията на Мария стигат доста по-далеч с откровението, че за нея е изключително важно мъжът до нея да е финансово стабилен и да може да й угажда и сбъдва всяка нейна мечта.

“И в природата е така – животните от женски пол търсят най-силния от своята порода”, споделя тя. Миньончето допълва, че изкараните пари от музика влага в образованието на дъщеря си Марая. Много любовници са й подарявали автомобили и апартаменти, но само докато са заедно. След това си ги прибирали.

Мария призна и че е имала най-готините и успели мъже в живота си, но не назовава точна бройка. “Всеки по свой собствен начин ми е дал 100% любов и опора. Всеки е допринесъл за това, което съм аз към момента”, допълва тя.