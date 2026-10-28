Марс крие опасност! НАСА откри невиждан прах

Марсоходът на НАСА „Пърсивиърънс“ откри най-фините прахови частици, регистрирани досега на Марс. Някои от тях са с размер около 100 нанометра – приблизително 500 пъти по-малки от дебелината на човешки косъм. Откритието е важно за подготовката на бъдещите пилотирани мисии до Червената планета, съобщава Ройтерс, цитирано от БТА.

Роботът изследва района на кратера „Йезеро“ от кацането си през 2021 г. Новите измервания показват, че марсианският прах може да представлява сериозно предизвикателство за здравето на бъдещите астронавти, както и за материалите, използвани при изграждането на скафандрите и обитаемите модули.

Опасност за белите дробове

По-дребните частици не са непременно по-опасни, но имат по-голям потенциал да проникнат дълбоко в човешкото тяло, откъдето по-трудно могат да бъдат елиминирани. Това обяснява Скот ван Бомел от Вашингтонския университет в Сейнт Луис, който е част от научния екип на марсохода и водещ автор на изследването, публикувано в списанието Proceedings of the National Academy of Sciences.

При достатъчно високи дози някои от съставките на марсианския прах могат да бъдат вредни. Сред тях са силициев диоксид, железни и хлорни съединения. Рискът зависи от количеството на веществото и продължителността на излагане на въздействието му, уточнява ученият.

„Пърсивиърънс“ е анализирал прахови частици, полепнали по оборудването му. Сред изследваните материали са и образци, предназначени за скафандри, които са изпратени на Марс, за да бъде проверена устойчивостта им в суровата среда на планетата.

Предизвикателство за бъдещите мисии

Досегашните измервания са установявали прахови частици с минимален диаметър около 3 микрометра. Сега инструментът за рентгенов анализ на химичния състав е регистрирал и значително по-дребни зрънца, включително частици с диаметър под 2,5 микрометра.

Най-фините от тях са достатъчно малки, за да достигнат дълбоко в белите дробове на астронавтите, а потенциално и да навлязат в кръвообращението и да засегнат жизненоважни органи.

Опасността не се изчерпва със здравето на хората. Продължителното въздействие на марсианския прах може да увреди материалите, от които са изработени скафандрите и обитаемите модули. Затова учените трябва да разработят ефективни методи за отстраняване на частици с размер под един микрон и да подберат подходящи материали за бъдещите космически съоръжения.

Според Ван Бомел резултатите ще помогнат за усъвършенстването на системите за поддържане на живота при пилотирани мисии, както и на протоколите за оценка и ограничаване на токсикологичните рискове.

Основната задача на „Пърсивиърънс“ е да търси следи от древен микробен живот на Марс, но данните, които събира, са важни и за подготовката на бъдещи експедиции с хора.

Откритието не означава, че Червената планета е твърде опасна за човешко присъствие. Марсианският прах е поредното предизвикателство, което трябва да бъде отчетено при планирането на експедициите – наред с радиацията и огромното разстояние от Земята.

НАСА планира да изпрати астронавти на Марс през 30-те години на XXI век, припомня Ройтерс.