Елвис Пресли срещу AI: Иск за 41 милиона долара разтърси музикалния свят

Елвис Пресли почина преди близо половин век, но името му отново се оказа в центъра на голяма битка. Този път тя не е за музикални класации, авторски възнаграждения или непубликувани записи, а за правото на изкуствения интелект да се учи от творчеството на една от най-големите легенди в историята на музиката.

Компанията Authentic Brands Group, която управлява правата върху името и образа на Краля на рока, заедно с други притежатели на права върху негови песни, заведе дело срещу технологичната компания Anthropic – създател на чатбота Claude.

Обвинението е, че без необходимото разрешение са използвани 274 песни на Елвис Пресли за обучение на модели с изкуствен интелект.

Ищците претендират за по 150 000 долара обезщетение за всяко предполагаемо нарушение, или общо приблизително 41 милиона долара.

От „Can't Help Falling in Love“ до съдебната зала

Сред песните, посочени в съдебните документи, са някои от най-разпознаваемите хитове на Елвис – „Can't Help Falling in Love“, „All Shook Up“, „Don't Be Cruel“ и „Return to Sender“.

Това са композиции, които продължават да звучат по радиостанции, във филми, реклами и стрийминг платформи десетилетия след смъртта на изпълнителя през 1977 г.

Според ищците Anthropic е използвала защитени с авторско право произведения, за да обучава своя изкуствен интелект, без да заплати за необходимите лицензи.

В жалбата се твърди още, че Claude може да създава текстове, които възпроизвеждат съществени елементи от оригиналните песни, включително тяхната структура, характерни припеви и текстови конструкции.

Така спорът излиза далеч извън въпроса дали една машина може да напише песен, напомняща стила на Елвис. Става дума за това къде минава границата между усвояването на творчески модели и неправомерното възпроизвеждане на защитено произведение.

Anthropic отхвърля обвиненията

Компанията Anthropic не приема твърденията на ищците.

Нейни представители заявяват, че оспорват обвиненията и възнамеряват да защитават позицията си в съда.

Това е съществено уточнение: към момента нарушенията са предмет на съдебен спор, а не установени с окончателно решение факти.

Делото е заведено на 23 октомври във федерален съд в Сан Франциско. То се вписва в нарастващия брой процеси срещу компании, разработващи генеративен изкуствен интелект.

Кой притежава музиката, когато машините започнат да творят?

Случаят с Елвис поставя въпрос, на който музикалната индустрия все още търси отговор.

Моделите с изкуствен интелект се обучават чрез анализ на огромни количества информация, включително текстове, изображения и други произведения. Но притежателите на авторски права настояват, че използването на защитено творчество не трябва да става без разрешение и справедливо възнаграждение.

Разработчиците на AI от своя страна защитават тезата, че определени форми на обучение могат да попадат в рамките на допустимото използване според американското законодателство.

Проблемът става още по-сложен, когато генерираният резултат започне да прилича прекалено много на вече съществуващо произведение.

Може ли алгоритъм да използва характерните текстове на един автор, без да нарушава правата му? Кога вдъхновението се превръща в копиране? И кой трябва да получава възнаграждение, когато изкуственият интелект създава нов продукт въз основа на чуждо творчество?

Това вече не са само теоретични въпроси. Отговорите им ще определят бъдещето на музикалния бизнес.

Краля на рока в нова епоха

Елвис Пресли е сред артистите, чието влияние отдавна е надживяло физическото им присъствие.

Музиката му продължава да носи приходи, образът му е част от световната попкултура, а името му остава една от най-разпознаваемите марки в развлекателната индустрия.

Сега неговото наследство се оказва въвлечено в конфликт, който самият певец едва ли би могъл да си представи.

Съдебният процес може да се превърне във важен ориентир за отношенията между музикалните правоносители и разработчиците на изкуствен интелект. Изходът му обаче предстои да бъде решен.