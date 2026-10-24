Шеф готвач става съветник по храните в Народното събрание

Шеф Силвена Роу става съветник в Комисията по земеделието, горите и храните в Народното събрание – ще слага етикет за качество на най-добрите храни – кисело мляко, сирене, колбаси, вино и др. Това стана ясно по време на гостуването на готвачката в ефира на Нова тв.



Шеф Роу е дошла специално за участието си като съветник по здравословно хранене и храни от Дубай, а поканата ѝ идва от Явор Гечев – заместник-министър на земеделието, храните и горите.



„Аз съм световен експерт по дълголетие. Дори съм основала клуб по „здраволетие“, не по дълголетие“, сподели шеф Роу, която уточнява, че „не става въпрос само за дълголетие, защото никой не иска да е на 100 години и да е в инвалидна количка или да е болен. Става въпрос да остаряваме здрави, а не просто да живеем по-дълго.“

„В основата на „здраволетието“ стои храната. Все едно да строиш къща без основа. Тоест, ако човек не се храни здравословно, никога няма да бъде здрав и да стигне каквото и да е било дълголетие“, смята Силвена.



„Идеята на моето участие в Комисията по земеделието, горите и храните е да се създаде сертификат, който да показва кой е най-качественият продукт. Идеята е на най-добрия продукт, било то кисело мляко, сирене, месо, колбаси или други, да му се сложи етекет за най-добро качество. Така хората ще знаят кое сирене е най-добро и здравословно, кой колабас и т. н.“, споделя шеф Роу, която каза, че и на вината трябва да се слага етикет, за да знаят хората какво пият.

"Ретро.бг"



