Австрийският бизнес посочи истинските спирачки пред инвестициите в България
Корупция, нестабилност и бюрокрация плашат чуждите фирми у нас
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Корупция, нестабилност и бюрокрация плашат чуждите фирми у нас
Ето го новият съветник на президента
Съветникът на премиера защити екипа на Росен Желясков и разкритикува хаоса, насаждан от кресливите
Пак ти казвам, да предадеш на „сайбията" си Радев... да вземе да излезе от сенките на House of Cash
Българинът е и част от елитния Комитет по индустриална политика на министерството на индустрията
Тя отговори на въпрос дали ще си сътрудничи с президента Румен Радев
Решението й идва на фона на остро изразено недоволство от начина, по който се вземат решения в СОС
Крум Зарков прогнозира, че референдумът няма да се състои
Магнатът отбеляза, че след това той ще бъде на разположение като съветник
Съобщението направи главният равин на Украйна Моше Реувен Азман
Ако Зеленски не се съобрази с исканията на САЩ, тогава може да се наложи американското правителство да се обърне към друг украински лидер
Младият Тръмп ще дава съвети на баща си в Белия дом
Кой е новият съветник на президента
Обсъждат как милиардерът би могъл да има "официален принос и влияние" върху икономическата политика и охраната на границите
Надявам се, че в служебния кабинет вече ще настъпи нормалност, успокоение, сподели тя
Тя изпълняваше ролята на външнополитически съветник на служебния министър-председател
Съветникът на премиера разкри кои постове е отказала
Никой не може да каже какво следва, ако президентът откаже да подпише указа за министрите
В Руската федерация няма опозиция, категоричен е Михайло Подоляк
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