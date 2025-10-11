Вежди Рашидов за опозицията: Произвеждат повече скандали, отколкото решения

Бившият председател на Народното събрание и настоящ съветник на премиера Росен Желязков, Вежди Рашидов, заяви пред Нова телевизия, че държавността в България се възстановява, въпреки предизвикателствата, които остават след години на институционален хаос и политически натиск. Според него правителството на Желязков полага усилия за стабилизиране на системите, докато опозицията продължава да подхранва усещане за безредие и недоверие сред гражданите.

„Държавността се гради от всички нас“

„Наводненията, безводието, боклукът по улиците, катастрофите и самодейните прояви на насилие показват, че държавността е изтървана. Този хаос трябва да спре и за това държавата трябва да си върне контрола“, заяви Рашидов. Той подчерта, че не само правителството, но и обществото като цяло носи отговорност за реда и сигурността: „Държавността се гради от всички нас, а не само от министрите.“

В изказването си Рашидов акцентира върху професионализма на премиера Росен Желязков, когото определи като „уравновесен, балансиран и образован човек, юрист, познавач на правото“. Като негов съветник в сферата на културата, той посочи, че кабинетът работи прагматично и без излишен шум, в контраст с опозиционните среди, които според него „произвеждат повече скандали, отколкото решения“.

Законопроектът на ИТН и опасностите за свободата на словото

Рашидов разкритикува внесения от „Има такъв народ“ законопроект за свободата на словото, който предвижда до шест години затвор и тежки глоби за разгласяване на лични данни. „Абсурдно е в демократична държава да се въвеждат закони, които ограничават свободата на изразяване. Всяка клевета трябва да се доказва в съда, а не да се наказва предварително“, заяви той.

С думите си Рашидов очерта ясна линия между балансираното управление и популисткия натиск от опозицията, която според него се опитва да използва страха и несигурността като инструмент за политическо влияние.

Обединението чрез култура, спорт и разум

Вежди Рашидов насочи вниманието и към социалните теми, като домашното насилие, културата и спорта, които според него могат да бъдат двигатели на общественото помирение. „Спортът и изкуството обединяват хората, създават радост и емоция. Това са малките пробиви в голямата тъма“, каза той.

По думите му протестите, организирани от опозиционни групи, често се основават на „емоции без доказателства“, което води до анархия и разделение.

„Не може да се протестира срещу абстрактни идеи без конкретни доказателства. Държавата се гради с работа, не с лозунги“, коментира Рашидов. Той завърши с призив за ред и устойчивост: „Пожелавам си да си върнем държавността, реда и спокойствието в страната. Само така ще можем да се справим с кризите – от цените на храните до управлението на боклука и инфраструктурата.“

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com