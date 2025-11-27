Премиерът Желязков: Сядаме на масата на преговорите

"Трябва да поставим интересите на страната и на обществото над чисто политическите разбирания за това как се налага политическа воля, в това число и в лицето на едно силно парламентарно мнозинство, което е дало заявка за дългосрочно управление", заяви в парламента премиерът Росен Желязков. На брифинга присъстваха представители на всички партии в управляващото мнозинство, както и министърът на финансите Теменужка Петкова.

"Нашето разбиране е, че ние трябва като общество да сложим на преден план важните приоритети на страната и обществото и да не допуснем отново да влезем в политическа спирала на политическо напрежение и несигурност. В навечерието на влизането в еврозоната имаме нужда от стабилност и увереност", добави той.

Желязков призова опозицията да прояви разум. "Ще седнем на масата за разговори. Ще се опитаме да постигнем договореност със синдикатите и работодателите", разкри премиерът.

И добави, че са в сложно политическо мнозинство. "Трябва да намерим златното сечение и съм сигурен, че ще го постигнем в разговор с работодателите и синдикатите през декември", каза още Росен Желязков.

Той благодари и поздрави полицията за снощното професионално поведение, с което не са допуснали ескалация на напрежението.

"Търсенето на политическа конфронтация в този момент е голямо. Тази конфронтация е основно по оста за и против европейския път на България", категоричен е министър-председателят.

"Правителството отново, заедно с колегите от мнозинството, ще поиска онзи кредит на доверие от страна на социалните партньори за това да направим процеса по бюджетната процедура видим, ясен и предвидим за всички", разкри Желязков и добави, че още следващата седмица работодателите и синдикатите ще бъдат поканени на разговори.

По думите му, има достатъчно време през декември, за да се направи един балансиран бюджет през декември, който да отговаря на политическата спектралност на управлението.

"Давам си сметка, че и вие, и всеки български гражданин, осъзнавате колко е сложно управление и колко невъзможно би било да очакваме, че би било възможно да има друго освен коалиционно управление занапред. Фрагментацията е такава, че тепърва започват сложните коалиции", предупреди премиерът.

