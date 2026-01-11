Служебният премиер! Омбудсманът каза какво ще отговори на Радев

Президентът Румен Радев не е търсил омбудсмана Велислава Делчева, за да я покани на разговор за служебен премиер. Тя е една от десетте възможности според т.нар. "домова книга". Ако той я потърси, тя би отишла, но за да му откаже.

Не, все още не съм говорила с президента, не съм получила такава покана от него. Ако ме покани, ще отида и ще обясня още веднъж моята позиция защо не трябва омбудсманът да бъде служебен премиер, отговори тя дали вече президентът я е потърсил пред bTV.

Позицията ми е същата, убедена съм, че омбудсманът трябва да е независим от останалите власти, посочи тя. Обясни, че комитетът на ООН е излязъл с препоръка институцията да бъде извадена от т.нар. домова книга. Делчева стана омбудсман преди пет месеца и още в първото си интервю заяви, че омбудсманът няма място в този списък. Наскоро отново потвърди, че не би приела, защото това би нарушило независимостта ѝ.

Самата промяна на позицията представлява конфликт. Не виждам защо омбудсманът и заместник-омбудсманът трябва да са в този списък, обясни тя.

Всички сме наясно, че чл. 99 (б.а - от конституцията) прави проблем, защото голяма част от потенциалните кандидати по една или друга причина не желаят да стават служебни премиери. Така че това трябва да е следващата стъпка и ще направя всичко възможно това да се случи, отговори тя трябва ли парламентът отново да промени конституцията, така че да промени списъка с потенциални служебни премиери.

Утре в 10 ч ГЕРБ ще се явят в президентството, за да получат отново първия мандат. Те обаче вече предупредиха, че ще го върнат празен. После следват вторите ПП-ДБ, които също няма да преговарят за ново правителство в рамките на 51-я парламент.

