"Възраждане" удари по масата! Отхвърли поканата на президента

Председателят на “Възраждане” Костадин Костадинов категорично отхвърли поканата за поредни консултации с президентката Илияна Йотова, съобщиха от партията.

От третата по големина политическа сила са категорични, че вече трябваше да е назначено служебно правителство и да е обявена дата за избори. След подадената оставка на правителството на 11 декември 2025 г. още президентът Радев трябваше бързо да пристъпи към действие, категоричен бе Костадинов.

Вместо това виждаме, че той продължава да осигурява вече почти два месеца още време за управлението, което ни кара да мислим, че текат задкулисни договорки, заявяват от "Възраждане".

“Възраждане” няма да участва в този процес и няма да подпомага отлагането на изборите. Няма да присъстваме на консултациите и призоваваме президентката Йотова да пристъпи към назначаването на служебен кабинет, обяви Костадинов.

