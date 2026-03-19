Румен Радев вкарва изкуствения интелект в битката с корупцията (НА ЖИВО)

СИГМА AI - нова система за борба с корупцията, основата на изкуствения интелект, представиха Румен Радев и икономическия му екип на специално събитие за обявяване програмата на "Прогресивна България". Изкуственият интелект ще анализира всички данни за обществените поръчки, участниците в тях, свързаните лица и др. фактори и ако открие нередности, ще сигнализира. Данните ще бъдат качвани на специален сайт, достъпен до всички.

Две големи цели обяви лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев, представяйки приоритетите на коалицията си на специално събитие в НДК. Първата цел е демонтаж на олигархичния модел, втората - силна икономика.

„Прогресивна България“ бе създадена като отговор на очакванията на българските граждани за реална промяна, за справедливост и благоденствие, за общото желание на всички нас да живеем като европейци в собствения си дом, заяви Радев.

Вярваме в хилядолетната ни култура, в таланта и предприемчивостта на българина, в огромния потенциал на нашата страна. „Прогресивна България“ е мощна политическа алтернатива, която трябва да върне доверието на българите в собствената им държава и в бъдещето, което тя има. Нашата амбиция е да формираме управление, което да наложи ясни правила за всички, да защити публичния ресурс и да създаде условия за растеж, категоричен бе Радев.

За изпълнението на тези наши цели разработихме комплекс от приоритети и мерки, каза Радев. И обясни, че днес коалицията представя само два от тях – защото са най-важни. Те са демонтаж на олигархичния модел и ускорено развитие на страната. Без силна икономика, няма развитие, каза Радев. .

Демонтажът на олигархическия модел е огромно предизвикателство, много по-сложно от борбата с корупцията и изисква огромни усилия, посочи още Румен Радев.

Той допълни, че голямата му цел на изборите е отстраняване на върха на тази пирамида от публичната власт.

Втората стъпка е да отрежем олигархията от достъп до публичния ресурс. Строг финансов контрол на всички публични разходи, заяви още Румен Радев.

„Прогресивна България“ иска въвеждането на референтни стойности за обществени поръчки при ремонт на ВиК и инфраструктурни проекти.

Ще стимулираме бизнеса да подава сигнали, ще го защитим чрез силни институции, каза Радев

Но справедливост се раздава от правосъдието. Решително и активно правителство може да бъде двигателят на борбата с корупцията и олигархията. Критично важно е да има ефективна и независима прокуратура. Затова ни е нужно мнозинство 2/3 в парламента, за да сменим ВСС и да изберем нов, легитимен главен прокурор. Знаете обаче че това може и да не случи – зависи от математиката в НС, от силите, които движат НС. Но ние няма да останем заложник на евентуален политически блокаж, ще работим за разкриване на корупционни схеми, за доказателства, годни за съда доказателства, за още по-интензивна работа с нашите партньорски служби и правителства, заяви Радев.

Очаквайте подробности!

