Радев се чу с Тръмп. Поиска отпадане на визите

Премиерът Румен Радев е разговарял вчера с американския президент Доналд Тръмп. Това съобщи самият Радев при старта на днешното правителствено заседание.

Американските военни самолети цистерни на софийското летище "Васил Левски" имат разрешение да останат до края на май. Това решение бе взето от правителството "Желязков" и е за до 15 самолети и до 500 души обслужващ персонал.

Очаквам американската страна да поиска удължаване на срока за пребиваване. В тази връзка вчера проведох телефонен разговор с министъра на войната Пийт Хегсет, а след това и с президента Доналд Тръмп. В разговора с американския президент поставих настойчиво въпроса за отпадане на визите за българските граждани и очаквам този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък, каза Радев.

Той припомни, че Министерски съвет започва административна реформа. А целите са две - повишаване на ефективността и свиване на разходите.

Искам ясно да заявя, че няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет и до правни рискове. Няма да има съкращения и преструктуриране преди да има предварителен преглед на структурите и функциите и анализ, каза още Радев. Те трябва да покажат къде се дублират функции, кои са остарели, кои могат да се закрият и най-важното кога, кои могат да се закрият.

Формира се Съвет за административна реформа. За него ще отговаря вицепремиерът Гълъб Донев.

„Подходите от които ще се ръководим в тази реформа са ясни. Това е сливане на агенции и дирекции с припокриващите се отговорности. Трансформиране на агенции в дирекции към ресорните министерства. Отпадане и премахване на излишни междинни звена, съкращаване на незаети щатни бройки, пенсиониране без заместване, също така и програми за доброволно напускане. Имаме ясни критерии за успех и те са намаляване на бюрократичната тежест за гражданите и бизнеса, съкращаване на времето за административно обслужване, по-голяма прозрачност и отчетност и разбира се, оптимизиране на публичните разходи при запазване на качеството на услугите, предоставени от администрацията“, обобщи Радев.

Накрая на изказването си той завърши с нещо по-приятно. Министър-председателят заяви, че цялата седмица вече преминава под знака на грандиозния български успех на Евровизия.

„Един успех, който надхвърля далеч измеренията на музикалното изкуство и от нас зависи да се възползваме максимално от него. За нас, в правителството няма време за емоции, защото подготовката като обем, като организация, е огромна, изисква не само финансови ресурси, но и страшно много координации. Затова създаваме Междуведомствен организационен комитет под председателството на вицепремиера Христов и в който ще влязат съответните ресорни министерства. Още тази седмица ще поканим Дара, екипа и ръководството на БНТ за координации по всички тези въпроси“, обясни още Румен Радев.



