Адмирал Ефтимов с ключови думи в Брюксел

„Навременният отговор на заплахите, произтичащи от влошената среда за сигурност, е огромно предизвикателство пред всички страни-членки и партньори, но посредством координирани действия, изграждане на нови способности, оперативна съвместимост и развитие на отбранителната индустриална база на всички съюзници, НАТО ще затвърди ролята си на гарант за сигурността и международния правов ред“, подчерта началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов при участието си в заседанието на Военния комитет на НАТО в Брюксел, Белгия.

Началникът на отбраната открои предизвикателствата за страните от Източния фланг на Алианса при изграждането на нови способности. Той подчерта важността на общото финансиране за съюзниците от Източния фланг за изграждането на инфраструктура за военна мобилност, разширяването на тръбопроводната система на НАТО за доставка на горива и предоставянето на поддръжка от страна-домакин за многонационални формирования, развръщани на тяхна територия.

Адмирал Ефтимов изрази подкрепа за новата система за командване и управление на НАТО и отбеляза изграждането на щаб на многонационална дивизия в сухопътния домейн в България, като част от приноса ни към усилията за укрепване на възпиращия и отбранителен потенциал на съюза. Началникът на отбраната открои участието на Въоръжените ни сили в мисиите, операциите и дейностите на НАТО, като елемент от колективните усилия за гарантиране сигурността и стабилността в Черноморския регион и Западните Балкани.

Той отбеляза, че в Алианса са започнали ключови процеси, които ще допринесат за поемането на по-големи ангажименти от европейските съюзници и Канада за отбраната на Европа. Сред тях е и стимулирането на европейската отбранителна индустриална база, което косвено ще спомогне за придобиването на повече отбранителни способности.

В рамките на форума участва и генералният секретар на Алианса Марк Рюте, който представи основните направления за дискусия на предстоящата Среща на върха на НАТО в Анкара. Той подчерта важната роля на военната експертиза при вземането на политически решения за бъдещето на НАТО.

Генералният секретар акцентира върху повишаването на капацитета на отбранителната индустрия и намирането на рационални решения срещу съвременните предизвикателства. В хода на тази дискусия адмирал Ефтимов повдигна въпроса при търсенето на такива решения да бъдат привлечени и компании от отбранителната индустрия на държавите от Източния фланг. Той подчерта, че България разполага с капацитет и възможности за подпомагане на този процес в рамките на Алианса и ЕС.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com