Адмирал Ефтимов: По време на ученията тестваме отбранителни продукти и нови умения на армията
„В период на интензивна подготовка сме, отработваме елементи от националния отбранителен план и от регионалния отбранителен план на НАТО. Целта е да п...
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„В период на интензивна подготовка сме, отработваме елементи от националния отбранителен план и от регионалния отбранителен план на НАТО. Целта е да п...
Той акцентира върху необходимостта устойчивостта да се изгражда чрез три взаимосвързани компонента
Тя ще се проведе от 2 до 4 юни в Солун, Гърция
Началникът на отбраната участва в заседанието на Военния комитет на НАТО
Сесията започва днес, 19 май
Емил Ефтимов благодари на всички военнослужещи и цивилни служители за отговорността и професионализма им
В последните дни на 49-ото Народно събрание депутатите одобриха увеличение на заплатите на военните с 30%
В София присъстваха президентът Румен Радев, министърът на отбраната Тодор Тагарев и началникът на отбраната Емил Ефтимов
Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов е поставил въпроса пред НАТО
Адмирал Емил Ефтимов им пожела здраве, енергия, успешно изпълнение на текущите задачи
Опитът ми в НАТО ми дава поглед върху процесите, казва адм. Емил Ефтимов
Ефтимов ще заеме мястото на починалия ген. Андрей Боцев