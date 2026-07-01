Адмирал Емил Ефтимов: Разходите за отбрана са инвестиция в бъдещето, устойчивостта и сигурността на държавата

„Вашето присъствие е ясен знак за вниманието и значението, което Алиансът отдава на сигурността на Черноморския регион и на ролята на България като надежден съюзник на източния фланг на НАТО. Приемам Вашето посещение в страната ни като символ на подкрепа и признание за професионализма и отдадеността не само на българските военнослужещи, но и на всички военнослужещи от съюзническите държави, които изпълняват задачи на територията на България“, обърна се началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов към Върховния главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич, който е на официална визита у нас. Посещението се осъществява непосредствено преди предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара, като израз на съюзническата солидарност и потвърждение за стратегическото значение на България за колективната отбрана.

Адмирал Ефтимов се спря на приетия след срещата на върха на НАТО в Хага Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 5% от БВП до 2035 г. „Това е дългосрочна инвестиция в националната ни сигурност, развитието на инфраструктурата, отбранителната индустрия и икономическото развитие на страната. Нашето послание към българското общество е ясно – разходите за отбрана са инвестиция в бъдещето, устойчивостта и сигурността на държавата“, категоричен бе той.

Началникът на отбраната подчерта, че българските въоръжени сили остават твърдо ангажирани с изпълнението на съюзническите ангажименти и с реализирането на регионалните отбранителни планове на НАТО. „Националните ни отбранителни планове са напълно синхронизирани с тях и ние ще продължим активно да работим за укрепването на колективната отбрана, единството и сигурността на Алианса. Наш приоритет е постигането на критериите за изпълнимост на отбранителните планове, а именно: ясно определена система за командване и управление; правомощия за активиране и използване на силите; детайлно разработени отбранителни планове, както и наличност на силите с необходимата степен на готовност“, посочи той.

Адмирал Ефтимов отбеляза ключовата роля на страната ни за сигурността на Черноморския регион и Балканите. „Домакинството на Многонационалната бойна група на Алианса с рамкова държава Италия, както и на Щабния елемент за интегриране на силите на НАТО, е доказателство за съюзническата ангажираност към сигурността на региона. Тези формирования имат важен принос за възпирането и демонстрират решимостта на съюза да защитава всеки сантиметър от своята територия“, заяви началникът на отбраната. Той добави и активната работа на България по изграждането на Щаб на многонационална дивизия на Алианса на своя територия, както и в областта на регионалното сътрудничество с Румъния и Турция по укрепването на сигурността в Черноморския регион и съвместно с Румъния – по изграждането на Регионално компонентно командване на специалните сили.

„България играе ключова роля в отбраната на източния фланг на НАТО и Черно море, които са от ключово значение за Алианса. Страната ви е важен съюзник. Силна България допринася за силна Европа, а това – за силен Алианс“, заяви генерал Алексъс Гринкевич.

Той се спря на приноса на България към колективната отбрана на Алианса, като също подчерта изпълнението на ангажимента от срещата на върха в Хага за повишаване на разходите за отбрана. „България надхвърли 2% от БВП за отбрана и е на път да достигне 5% до 2035 г. Още по-важно е, че вие осигурявате реални боеспособности на вашите формирования“, отбеляза генерал Гринкевич.

Върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа посочи ролята на многонационалната бойна група на Алианса на наша територия с рамкова държава Италия, както и активното участие на България в операцията на Стабилизиращите сили на съюза в Косово (КFOR). Генерал Гринкевич отбеляза също развитието на основните модернизационни проекти за Българската армия с приемането на бойните самолети F-16 Block 70 по първия договор за Военновъздушните сили и първите бронирани машини „Страйкър“ за Сухопътните войски. „Важна е и отбранителната промишленост в България, която помага на целия Алианс да стане по-силен и е доказателство, че инвестициите носят ползи за цялото ви общество, включително работни места и икономически растеж“, заяви той.

Генерал Гринкевич подчерта значението на стратегическото партньорство между България и САЩ, на двустранното сътрудничество в областта на сигурността и отбраната и на активното взаимодействие на българските въоръжени сили с Националната гвардия на САЩ – щата Тенеси, започнало още през 1993 г.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com