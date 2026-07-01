Службите на военния аташе към задграничните представителства получиха висока оценка за дейността си

Двудневна конференция с ръководителите на службите на военния аташе към задграничните представителства на Република България беше открита днес, 1 юли, в София. В нея участват 31 ръководители на служби на военния аташе, представени в 49 държави.

Форумът беше открит с приветствени слова от президента на Република България и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова, министъра на външните работи Велислава Петрова-Чамова, началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов, заместник-министъра на отбраната Любомир Монов и директора на Служба „Военно разузнаване“ бригаден генерал Венелин Венев.

Заместник-министър Монов поздрави участниците в конференцията от името на министъра на отбраната Димитър Стоянов, като подчерта приноса на военните дипломати за поддържането и развитието на междудържавните отношения. „Резултатите от вашата работа са видими, отчитани и допринасят за издигане на авторитета на нашата страна пред международната общност“, заяви той.

В изказването си заместник-министър Монов акцентира на дейността на Служба „Военно разузнаване“ за анализирането на рисковете и заплахите за сигурността, с която Службата допринася за вземането на информирани решения от държавното и военното ръководство за развитието на необходимите отбранителни способности в отговор на предизвикателствата. Той отбеляза значението на военната дипломация за подпомагане на изпълнението на модернизационните проекти за въоръжените сили. Изтъкна и приноса на военните аташета за опазването, поддържането и възстановяването на военните паметници и за почитането на паметта на загиналите за национално обединение български воини.

„Дейността на военната дипломация често остава извън публичното внимание, но нейното значение е безспорно. Вие подпомагате процесите на вземане на решения, изграждате доверие, разширявате възможностите за сътрудничество и допринасяте за авторитета на Република България и Българската армия“, обърна се началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов към ръководителите на службите на военния аташе към задграничните ни представителства. Той им благодари за професионализма и отговорността, които влагат в изпълнението на важната си мисия.

Адмирал Ефтимов бе категоричен, че предизвикателствата пред сигурността изискват по-висока готовност, тясна координация между политическите решения и военното планиране в процеса на развитие на отбранителните способности.

„НАТО остава фундаментът на нашата сигурност и отбрана в колективен формат. Възпирането и отбраната на съюзната територия са основен фокус на Алианса, а това пряко влияе върху националното планиране, изискванията към готовността на силите и приоритетите за развитие на способности“, посочи началникът на отбраната. Той допълни, че днес вече не е достатъчно наличието на отбранителни планове, а е важно да се гарантира тяхната изпълнимост. Това означава реално осигурени сили и командни елементи с необходимата степен на готовност, всестранна осигуреност, инфраструктура, подготвен и мотивиран личен състав.

На успешното изпълнение на поставените задачи акцентира в словото си и бригаден генерал Венелин Венев. „Целта на конференцията е да запознае аташетата по отбрана и военните аташета с приоритетите във външната политика на страната, да даде актуална информация по въпросите на държавната политика в областта на сигурността и отбраната, както и да повиши нивото на професионалната им подготовка и квалификация. Този форум е добра платформа за споделяне на знания, полезна информация и практически съвети, необходими в нашата работа“, посочи директорът на Службата.

В ежегодната годишна конференция, организирана от Служба „Военно разузнаване“, участваха експерти от държавни институции и представители на дипломатическия корпус.

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