Почина обичан наш кмет

Кметът на сливенското село Трапоклово - Кирил Кирилов, е починал днес, 18 август. Киров е кмет на селото от 2011 година. Роден е на 03.05.1957 година.

Кметът на община Сливен Стефан Радев изказа съболезнованията си към семейството и близките на починалия в социалните мрежи.

"С дълбока тъга научих за внезапната кончина на кмета на село Трапоклово Кирил Киров. Изказвам искрените си съболезнования на неговото семейство, на близките му и на всички жители на селото. Загубата на човек, посветил труда и живота си на своята общност, е тежка за всички, които са го познавали и уважавали. В този труден момент нека бъдем силни и знаем, че един човек измина пътя си достойно, почтено и с грижа към другите.

Поклон пред светлата му памет! ", написа кметът Стефан Радев.