Заради цар Самуил: 750 полицаи пазят, затварят ключови булеварди

Сериозни ограничения на движението се въвеждат днес в София заради държавната церемония по приемането и полагането на тленните останки на цар Самуил. Около 750 служители на МВР ще се грижат за сигурността и обществения ред, съобщи главен инспектор Иван Георгиев, ръководител на сектор „Масови мероприятия“ към СДВР.

Първите ограничения започват около 10:00 часа, когато поетапно ще бъде спряно движението по бул. „Цар Освободител“ между улиците „Дунав“ и „Раковски“.

В района ще бъдат обособени две зони. Първата е предназначена за официалната част на церемонията и достъпът до нея ще бъде контролиран от полицията. Във втората ще бъдат допускани граждани след проверки на определени места.

Няма да се допускат хора със стъклени бутилки, метални палки и други предмети, които могат да застрашат присъстващите.

Затварят пътя от летището до центъра

Около 12:00 часа, в зависимост от пристигането на самолета с тленните останки на цар Самуил, временно ще бъде ограничено движението по маршрута от летище „Васил Левски“ София към центъра.

Маршрутът преминава през ул. „Мими Балканска“, бул. „Брюксел“, бул. „Цариградско шосе“, бул. „Цар Освободител“ и ул. „Раковски“.

От СДВР уверяват, че ограниченията ще останат само за минимално необходимото време. Очаква се движението да бъде възстановено най-късно около 13:30 часа, с изключение на част от бул. „Цар Освободител“.

Шествие с останките на българския владетел

Официалната церемония се очаква да приключи около 13:20–13:25 часа, след което ще започне шествието с тленните останки на цар Самуил.

То ще премине по бул. „Цар Освободител“, след това по ул. „Раковски“, ул. „Оборище“ и ул. „Париж“, за да достигне до храм „Света София“, където останките ще бъдат положени.

Гражданите няма да могат да вървят заедно с шествието по пътното платно, но ще могат да го следват по тротоарите. Полицията предупреждава, че при голямо струпване на хора и там придвижването може да бъде затруднено.

Кои улици в центъра ще бъдат засегнати

От 12:00 часа до отпадане на необходимостта ще има ограничения и по редица централни улици и булеварди.

Освен „Цариградско шосе“, „Цар Освободител“ и „Брюксел“, временната организация засяга части от улиците „Леге“, „Княз Александър I“, „Дякон Игнатий“, „Георги Бенковски“, „6-ти септември“, „Цар Шишман“, „15-ти ноември“, „Оборище“, „Московска“, „Георги С. Раковски“, „Дунав“ и „11-ти август“.

От 12:00 часа автобусите, превозващи участници в церемонията, ще могат да престояват и паркират на разрешените места по бул. „Княгиня Мария Луиза“ между бул. „Тодор Александров“ и ул. „Пиротска“.

Има и отделно ограничение между 13:50 и 14:20 часа – тогава ще бъде забранено движението в двете посоки по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ между Орлов мост и ул. „Ген. Гурко“.