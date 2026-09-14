София блокира тази вечер: 11 линии с променени маршрути заради масово бягане
Ключови улици и булеварди в центъра на столицата ще бъдат затворени между 19:00 и 22:00 часа
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Ключови улици и булеварди в центъра на столицата ще бъдат затворени между 19:00 и 22:00 часа
Топ атлети ще бягат за рекорд на трасето
Строителят на новото трамвайно трасе с глоба от 42 000 лв. за всеки ден закъснение София. Със седмица ще закъснее пускането на новото трамвайно трасе...