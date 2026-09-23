Радев: Едва сега започват да се разплитат много неща

Премиерът Румен Радев заяви, че се прави всичко възможно в сътрудничество с партньорските служби да бъдат установени бизнеси, активи, имоти и дейности в чужбина.

„Това става бавно, става трудно, но виждате, че вече започна да се получава“, коментира той пред медиите в учебен център „Сливница“, където се проведоха военни демонстрации.

„Едва сега започват да се разплитат много неща. И аз се надявам, че ще работим с много по-бързи темпове. Така че това е само началото“, каза Радев във връзка с предприетите от институциите действия срещу корупцията, съобщава БТА.

По думите му се работи и по линия на подставени лица.

„Тези хора са работили с подставени лица. И ние правим всичко възможно да работим с партньорските служби и да установяваме бизнеси, активи, имоти, дейности в чужбина. Това става бавно, става трудно, но виждате, че вече започна да се получава. И се надявам, че скоро време ще бъде установено и с какво точно се занимават и как през тях са минавали сериозни публични средства“, заяви премиерът.

На въпрос дали подставените лица са от структурите на партиите той отговори: „Основно не“.

Радев обясни как Иван Йорданов е станал посланик в ОАЕ

Попитан за българския посланик в Обединените арабски емирства Иван Йорданов, Радев потвърди, че като президент е подписал назначаването му на поста. Той отбеляза, че по принцип не се извършват проверки на бащите на дипломатите, изпращани в чужбина.

Радев разказа и обстоятелствата около назначението.

„Посланикът ни в ОАЕ беше с изтекъл мандат. Имахме точно тогава покана от президента на ОАЕ за мое посещение там. Ние имахме амбиция да проведем голям бизнес форум, да закараме български бизнес, защото това е важно“, каза той.

По думите му тогавашният посланик вече се намирал в София и обяснил, че организирането на подобен бизнес форум не може да стане веднага. Според местните порядки първо трябвало да се проведе лична среща между българския президент и президента на ОАЕ и едва след изграждането на доверие да се премине към бизнес форум.

Тогава Радев поискал информация кои български дипломатически представители работят в страната.

„Консулът тогава беше също в България. Аз го извиках и поставих задачата: може ли да организира бизнес форум, тъй като посланикът каза, че не може. Той се ангажира. Успя да ангажира и да проведе, да организира един наистина много голям бизнес форум, изключително успешен. Български фирми сключиха договори за милиони евро на този бизнес форум. И да, с мой подпис той беше назначен за посланик“, разказа Радев.

Връзката с полетите на Делян Пеевски

Темата за посланика в ОАЕ Иван Йорданов беше повдигната, след като вътрешният министър Иван Демерджиев коментира полетите на Делян Пеевски. По думите на Демерджиев фирмата, която е плащала полетите и е предоставила самолета за ползване, е собственост на бащата на българския посланик в ОАЕ.

Междувременно от Министерството на външните работи съобщиха, че е проведена среща с посланика Иван Йорданов.

По указания на външния министър Велислава Петрова разговорът е бил проведен от заместник-министъра Христо Полендаков, тъй като Петрова се намира в Ню Йорк за участие в 81-вата редовна сесия на Общото събрание на ООН.