Футболна мълния! Лъснаха преговори между ЦСКА и Лудогорец
Диалогът между двете страни ще продължи и не е изключено да се стигне до компромисен вариант
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Диалогът между двете страни ще продължи и не е изключено да се стигне до компромисен вариант
По тялото на 28-годишния мъж не са открити следи от насилие
Трупът бе намерен на метри от бивше военно поделение, където Йорданов е бил на палатка с приятели
Пазарджик. За насрочената от премиера Пламен Орешарски среща с областните управители Иван Йорданов, областен управител на Пазарджик, е подготвил някол...
Пазарджик. Първия си приемен ден проведе областният управител Иван Йорданов, съобщи експертът за връзки с обществеността Мария Ловчинова. Инициативе...
София. "Уважавам решението на г-н Иван Йорданов да откаже назначението му за заместник-министър на правосъдието". Това заяви за БГНЕС вицепремиерът и...
София. Пламен Орешарски назначи днес двама зам.-министри на правосъдието и десет зам.-областни управители, съобщиха от правителствената пресслужба....
София. Илия Ангелов и Иван Йорданов бяха назначени за заместник-министри на правосъдието, съобщиха от правителствената информационна служба. Иван Й...
Пазарджик. "Не членувам в никоя политическа партия, имам самочувствието на експерт в местното самоуправление", заяви при встъпването си в длъжност нов...
Пазарджик. Адвокат Иван Йорданов от Пловдивската адвокатска колегия (ПАК) е новият областен управител на Пазарджик, съобщиха от пресцентъра на Минис...