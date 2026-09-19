Посланикът ни в ОАЕ опроверга Демерджиев: Не съм свързан с никакви полети

Посланикът ни в Обединените арабски емирства (ОАЕ) Иван Йорданов отрече пред bTV твърденията на Иван Демерджиев, че семейството му има връзка с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски и с дружество, през което според МВР са били плащани частни полети.

„Тези твърдения категорично не отговарят на истината. Не съм свързан с никакви полети на частни лица до ОАЕ и от ОАЕ, включително на г-н Делян Пеевски. Нито един член на моето семейство не е свързан с тези полети. Баща ми има дялово участие във фирма, която по неговите думи никога не е участвала в обществени поръчки за мантинели, нито пък той като физическо лице е бил пряка връзка за когото и да било“, каза Йорданов, извънреден и пълномощен посланик в Абу Даби.

99,5% от обществените поръчки за производство, поддръжка, монтаж и доставка на мантинели печелят 4 дружества, чиято собственост е свързана. Парите от тези обществени поръчки стигат до политически партии и дипломатически представители. Поръчките са с обща стойност от 400 милиона евро, твърди Демерджиев.

"Баща ми има дялово участие във фирма, която по неговите думи никога не е участвала в обществени поръчки за мантинели, нито пък той като физическо лице е бил пряка връзка за когото и да било", каза Йорданов.

Като държавен служител и дипломат ще се съобразя с искането на премиера Радев и ще се завърна в България, каза Иван Йорданов.

Иван Йорданов става посланик в ОАЕ през есента на 2022 г. по предложение на служебния кабинет на Гълъб Донев. Преди това - от 2018 г., той е бил генерален консул в Дубай.