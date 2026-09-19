Задържаха зам.-кмет на Кърджали заради уволнена служителна

Заместник-кмет и секретар на Общинска администрация са задържани следобед на 18 септември са срок до 24 часа в РУ-Кърджали, съобщи 24rodopi.com

Според източници на изданието това е станало след сигнал на бившия директор на ОП „Обредни дейности“ Моника Атанасова до министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. В него се сочи, че двамата са отправяли закани и заплахи към уволнената дългогодишна ръководителка на общинското предприятие.

Малко по-късно от ОДМВР-Кърджали официално уточниха, че има и трети задържан, който не е на ръководна длъжност в Общината със заповед за времето, през което е ограничено придвижването му. Нова тв съобщи, че той вече е освободен.

Припомняме, че в началото на месец юли на втора инстанция магистратите отхвърлиха искането уволнението на Атанасова да бъде обявено за незаконно, тя да бъде върната на директорското място, както и да й бъде изплатена сумата от 22 502 лева, представляваща шест брутни заплати – или по 3 750 лева на месец.

Окръжният съд в Кърджали потвърди решението на Районния.

Атанасова още тогава се жалва, че била „репресирана“, подложена на натиск, както и на… „дискриминация по етнически и религиозен признак“, защото спрямо останалите директори на общински предприятия не били предприемани подобни действия. Съдът на две инстанции обаче отхвърли твърденията й като недоказани.

Материалите по образуваната в ОДМВР - Кърджали преписка са изпратени на компетентната прокуратура за извършено престъпление по чл. 143 от НК.