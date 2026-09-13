Фолклорна формация „Калина“ на 20 години
С много емоции, усмивки и истинско вълнение бе организирано специално празненство
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С много емоции, усмивки и истинско вълнение бе организирано специално празненство
Обвинения за подкупи и длъжностни престъпления влизат в СГС
Сметоизвозването в „Люлин“ и „Красно село“ е частично, а доброволци и общински служители заместват липсващите фирми
Общината обещава възстановяване на сметоизвозването до дни, но кризата разкри дълбоки проблеми в управлението на сектора
В края на юни те бяха задържани по обвинение за участие в организирана престъпна група
Иван Василев уведоми шефа си чрез пост във Фейсбук
Коцев бе оставен за постоянно в ареста от Апелативния съд в София
Предстоят още обиски на големи търговски дружества, получавали пари от общината
Има нужда от съдействие на държавата, казва Иван Василев
Иван Матов посочва лични причини за оттеглянето си
Иван Матов има опит в създаване на градове и инфраструктурни мегапроекти
Силистренка ще е
Бившият директор на НДК ще заеме мястото на Тодор Чобанов
Оставката на заместник-кмета по екология, колкото и да е удобна, не решава проблемите
Вчера заместник-кметът по транспорта подаде оставка, тъй като ще бъде разследван от прокуратурата...
Заместник -кметът на Пловдив Димитър Кацарски се оказа по неволя заложник на концесионера на плувен комплекс "Нептун" Петър Никленов. Екшънът се разиг...
Благоевград. Заместник-кметът по строителните дейности на община Благоевград инж. Стоян Благоев подаде рапорт за напускане във вторник. Желанието си д...
Монтана. В петък преди обяд край на живота си е сложила заместник-кметът на Монтана Весела Коларска, съобщи кметът Златко Живков. Тя е направила това...
София. Бившият шеф на Военно-медицинска академия (ВМА) генерал Стоян Тонев ще бъде зам.-кмет на София. Столичният кмет Йорданка Фандъкова обяви, че п...
Разград. Нов заместник кмет започва работа в Разград. Хасан Хасанов ще влезе в кабинета си на 25 септември, съобщиха от местната управа. Той поема...