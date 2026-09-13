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Нов заместник кмет в Разград

Нов заместник кмет в Разград

Разград. Нов заместник кмет започва работа в Разград. Хасан Хасанов ще влезе в кабинета си на 25 септември, съобщиха от местната управа. Той поема...

24 септември | 15:21
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