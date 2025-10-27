Месец след началото на кризата София все още тъне в отпадъци

Кризата с боклука в София продължава вече близо месец, като последните данни показват, че почистването в най-засегнатите райони – „Красно село“ и „Люлин“ – все още не е възстановено напълно. На брифинг в Столичната община заместник-кметът по екология Надежда Бобчева и директорът на предприятието за третиране на отпадъци Николай Савов признаха, че сметоизвозването се извършва едва на 80%, а кризисният режим остава в сила.

Недостиг на хора и частично почистване

„Имаме проблем с наемането на хора, но ситуацията с техниката е добра. Към момента не планираме да отменим кризисната ситуация в двата района“, заяви зам.-кметът Бобчева. По думите ѝ големите сиви контейнери на осем ключови точки в „Люлин“ и „Красно село“ остават на място, а функционират и два зелени контейнера, предоставени от инициативата „Гората.бг“. Извършена е дезинфекция, дезинсекция и дератизация в почти всички точки в радиус от 150 метра около контейнерите.

Директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков допълни, че сметоизвозването продължава да се осъществява по график само в определени дни и на около 80% от територията на двата квартала.

Доброволци заместват липсващите екипи

През уикенда почистването отново бе подпомогнато от доброволци, които се включиха заедно със служители на Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО). Неделков съобщи, че отпадъците от уикенда ще бъдат извозени, след което ще започне редовна работа по графиците. „12 сметосъбиращи автомобила ще почистват отпадъците в двата района“, уточни той. За едрогабаритните отпадъци обаче събирането остава извън график и се извършва от СПТО с помощта на доброволци.

Провалени поръчки и търсене на изход

До кризисната ситуация се стигна след като две последователни обществени поръчки за избор на фирма за сметоизвозване пропаднаха. Причината – само един кандидат и искане на значително по-високи цени от досегашните. В резултат общината бе принудена да предприеме временни мерки и да включи „Софекострой“ като изпълнител на услугата.

Като дългосрочно решение Столичната община предвижда именно общинското дружество да поеме трайно отговорността за районите. За целта през октомври Столичният общински съвет одобри заем от 9 милиона лева за закупуване на нова техника. Въпреки тези стъпки, кризата остава, а гражданите продължават да живеят с усещането, че боклукът на София е само върхът на по-дълбок проблем — този на управленската безпомощност.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com