Проф. Рачев обеща уникална Коледа и каза: Вървим към джапанки

Вместо снежни покривки, скърцащи стъпки и бяла Коледа, тази година климатичната приказка се превръща в кална действителност. Проф. Георги Рачев заяви в ефира на бТВ, че децата ще трябва да приемат идеята за кафява Коледа, защото шансовете за сняг към момента са минимални. Снежинката, която от време на време проблясва в компютърните модели, е по-скоро мираж, който се появява и изчезва в рамките на часове.

Към Коледа няма сняг, но кал ще има достатъчно

Според проф. Рачев в обозримо бъдеще снеговалежи не се очакват. Следващата седмица ще бъде точно копие на изминалата, с топли дни и температури от 4 до 4,5 градуса над нормата. Вчера времето в София беше дори приятно, а до празниците тенденцията ще се запази. Месецът ще бъде ужасно сух и топъл, като причината е в активните циклони над Европа, които носят необичайна топлина. В Южна Европа температурите достигат 12-13 градуса, Атина е на 16, а дори Москва остава сравнително мека с минус 6 градуса.

Снежинката на 25 декември - миражът на прогнозните модели

Рачев разказа, че една малка снежинка се е появила в нощните обновления на моделите, изчезнала е, после отново се е появила сутринта и след това пак се е стопила от прогнозите. Това колебание всъщност потвърждава очакването му – шансът за сняг е под 20%. Единственото по-видимо захлаждане може да е в понеделник, но след него температурите отново тръгват нагоре.

От Нова година започваме бавното пътешествие към джапанките

Климатологът подчерта, че дните вече се удължават - с по една минутка. В момента имаме 9 часа и три минути дневна светлина, а след седмица ще бъдат девет часа и две минути. Тази плавност, според него, е началото на традиционното следпразнично затопляне, което, както се шегува той, „бавничко ни подготвя за джапанки“.

Циклонът Даниела диктува времето в Европа

Проф. Рачев обясни, че Даниела, системата която обсъждаха още във вторник, се е настанила трайно над континента. Европейският център за средносрочни прогнози, както и американските модели, сочат тотално засушаване за южната част на Европа. Там, където мъглата се задържа, времето ще е неприятно и студено по усещане. Там, където мъглата липсва, денят ще носи малко слънце и по-високи от нормалните температури. Това прави декември необичайно топъл, а снегът – недостижим.

Кучи студ няма да има, Европа остава топла

Професорът отхвърли сензационните прогнози за „кучи студ“. „Какъв кучи студ, минус един, два градуса, в Драгоман минус три“, каза той. В Сибир е минус 30, но липсва онзи арктически студ, който обичайно покрива Русия и Скандинавия и после се спуска към Европа. Такава схема тази година няма да се случи, поне не и до Коледа.

