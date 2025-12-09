Синоптиците изненадаха с прогноза! Сняг на парцали се сипе до дни

GFS прогнозира, че новата седмица може да започне със снеговалеж в Западна България. Това съобщиха от "Метео Балканс", но поясниха, че тази прогноза е много несигурна, но интересна за следене.

"Повечето от членовете на GFS модела не прогнозират подобна обстановка, но е важно да се наблюдава, тъй като валежите тук биха били интензивни и конвективни.

Ако се сбъдне, се очаква да вали сняг с голяма интензивност – около 5–8 см/час в Предбалкана.

Подобни валежи предизвикаха затруднения в движението по „Хемус“ и „Тракия“ в началото на октомври", написаха още от метеорологичния сайт.

