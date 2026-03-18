Експерти се произнесоха: Няма риск от недостиг на горива, но...

Европейската комисия разглежда възможността за въвеждане на таван на цените на газа и облекчаване на правилата за държавна помощ, за да подпомогне страните членки да се справят с нарастващите енергийни разходи, съобщи „Политико”. Тези мерки обаче трябва да бъдат временни и целенасочени. Темата коментираха енергийният експерт Констанца Рангелова и председателят на Черноморската и Балканската петролна и газова асоциация Валентин Кънев в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.



Рангелова каза, че идеята за таван на цените звучи като „нека счупим термометър, когато не ни харесва температурата”. Според нея към такъв тип мярка има два подхода. Единият е да се компенсира разликата в цените, но възниква въпросът кой ще я плати. Другият е да се спрат всички сделки над определена цена, но тогава стои въпросът дали те няма да се извършват на други места по неясен начин.



Кънев е на мнение, че поставяне на таван на цените на газа е крайна мярка. По негови думи това може да доведе до намаляване на инвестициите.



Експертите обясниха, че тези мерки ще засегнат цената на газа, а оттам и на тока.



По отношение на държавните помощи за бизнеса ще е трудно да се прецени кой има нужда и кой не, смята Рангелова. Тя е на мнение, че трябва да се помогне на домакинствата, а не на бизнеса, защото ще се получи хаос на пазара. Кънев смята, че бизнесът винаги има очаквания за такива субсидии, но бизнесмените трябва да се справят сами в ситуацията чрез търговски практики.



Двамата експерти смятат, че заради конфликта в Близкия изток няма риск от недостиг на горива, но ще има промяна в цените. Рангелова посочи, че Европа е изложена на много по-малък риск от недостиг на газ. Председателят на Черноморската и Балканската петролна и газова асоциация пък каза, че цените на газа не са толкова високи.

