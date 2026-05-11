Алпинист от Разлог покори един от най-опасните върхове

Разложкият алпинист Георги Колевичин покори връх Макалу (8485 м) в Хималаите, Непал – един от най-високите и предизвикателни върхове в света.

След успешното изкачване на връх Манаслу през 2025 г., днес Георги покори величествения осемхилядник Макалу.

Зад този успех стоят години труд, подготовка, постоянство и силна воля – качества, които превръщат Георги Колевичин в истински пример за младите хора.

"Поздравления за това изключително постижение! Разлог се гордее с теб, Георги!, писаха от общинска администрация.

„Този връх е поредният от моя проект „14 Мечти“. Голямата ми цел е „Хималайската корона“ – път, следващ утвърдените алпийски етични принципи: минимална подкрепа, ефективни маршрути и максимално уважение към планинската среда. За мен всеки връх не е просто физическо предизвикателство, а съвкупност от прецизно планиране, логистика, стратегия за аклиматизация и точна оценка на риска в условията на екстремна надморска височина“, сподели за Bgtourism.bg Георги Колевичин.

Колевичин, който през 2024 година беше отличен от Министерство на туризма със званието „Посланик на дестинация България“, добави към своята впечатляваща спортна биография още едно значимо постижение в българския алпинизъм. Родом от Разлог, той е завършил право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и живее и работи в София. Вече повече от 15 години Георги Колевичин следва стъпките на легендарните български алпинисти, покорявали най-високите върхове на света.

Връх Макалу е част от планинската верига Махалангур Химал в Хималаите и се намира на границата между Непал и Китай, на около 19 километра югоизточно от връх Еверест. Един от 14-те осемхилядника в света, Макалу е известен със своята изолирана четиристенна пирамидална форма и с изключително трудните условия за изкачване.

