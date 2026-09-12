Алпинист от Разлог покори един от най-опасните върхове
Георги покори величествения осемхилядник Макалу
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Георги покори величествения осемхилядник Макалу
37 годишен поляк изненада света
Тази седмица 33-годишният българин няма да участва в турнир, а следващата му изява ще бъде на Мастърс 1000 състезанието в Мадрид
Мария Ефтимова е следвала строително инженерство в Салфорд и е била почитател на екстремните спортове
Една находка разкрива кой първи е покорил легендарния връх
За изкачването му се изисква разрешително от Гранична полиция
Състезаваха се 300 атлети и няколко хиляди туристи
Джан Хон е първият азиатец и трети в света човек с увредено зрение, изкачил най-високия връх
Предизвика възхищението на публиката
Очаква се над 300 катерачи да щурмуват върха в началото на април
Така той се включи в благотворителна акция на планинските водачи
Известно е, че неговата любима пътека за тренировки е от „Княжево” до Копитото
На 18 май Боян остана завинаги в Хималаите, докато се опитваше да изкачи Шиша Пангма
Близо сто служители на Министерството на околната среда и водите, начело с министър Ивелина Василева изкачиха Черни връх в Природен парк „Витоша". Вод...
Незрящите младежи покоряват върхове и катерят стени Днес те ще направят поредното предизвикателство в живота си. И поредната сбъдната мечта. 18-годиш...
Екоминистърът Ивелина Василева ще изкачи връх Мальовица заедно с алпиниста Боян Петров като част от новата инициатива на министерството "Яко е да си е...
В събота планинари от Белоградчик ще изкачат връх Миджур - най-високият в Западна Стара планина – 2168 метра. Походът организира местното туристическо...
Българският алпинист и зоолог Боян Петров успя да изкачи от втория опит деветия по височина връх в света Нанга Парбат (8125 м). Според испанския "Ла...
Българският алпинист д-р Атанас Скатов e достигнал вчера до височина 8000 м. при атаката си на седмия по височина връх в света Дхаулагири (8167 м). Гр...
Веганът д-р Атанас Скатов ще атакува Дхаулагири (8167 м) на 15 май (неделя). Това съобщиха за агенция Стандарт Нюз от екипа на българския алпинист. За...