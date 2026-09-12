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Планинари щурмуват Миджур

Планинари щурмуват Миджур

В събота планинари от Белоградчик ще изкачат връх Миджур - най-високият в Западна Стара планина – 2168 метра. Походът организира местното туристическо...

28 юли | 16:30
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