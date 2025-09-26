На Еверест се случи нещо невиждано

Полският алпинист Анджей Баргел стана първият човек в света, който се спусна със ски от връх Еверест, без да използва допълнителен кислород.

Изкачването до най-високия връх на планетата, извисяващ се на 8849 метра надморска височина, е било по-бавно от планираното заради обилните снеговалежи.

Баргел е прекарал близо 16 часа в т.нар. „зона на смъртта“ – над 8000 метра, където кислородът е крайно недостатъчен за човешкия организъм. След като достигнал върха, той останал там само няколко минути, обул ските си и започнал своето историческо спускане.

Опасният маршрут е преминал през ледникови полета, стръмни склонове и Лхотце, като по пътя Баргел не е използвал фиксирани въжета. Навигацията му е била подпомагана от дрон, управляван от брат му Бар­тек, който следял условията по трасето. Тъй като нощта настъпила бързо, алпинистът прекъснал спускането си в лагер II, а на следващия ден довършил пътя към базовия лагер.

Постижението е определено като историческо, тъй като досега има реализирани ски спускания от Еверест, но никое от тях не е било извършено без кислород. За Анджей Баргел това е поредна страница в екстремната му биография – през 2018 г. той стана първият човек, спуснал се със ски от втория по височина връх в света, К2, също без да сваля ските си.

Експерти подчертават, че комбинацията от изкачване и спускане без кислород е на границата на човешките възможности, а рискът за живота е огромен.