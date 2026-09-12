Беки Гилеспи, дигитален номад пред Стандарт: Живях къде ли не, но избирам Банско
Най-много харесвам прясната храна тук, шопската салата и киселото мляко – дори в Япония то е най-продаваното
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Най-много харесвам прясната храна тук, шопската салата и киселото мляко – дори в Япония то е най-продаваното
Геоложките процеси могат да издигат планини, но гравитацията и слабостта на скалите решават докъде
Една седмица в зоната на смъртта
Спасеният е бил евакуиран със самолет в Катманду за лечение
Георги Колевичин от Разлог изкачи първенеца на планетата
На 22 май 2019 г. 223 алпинисти достигнаха върха от южната страна на планината в Непал
Георги покори величествения осемхилядник Макалу
Тровят туристи, за да печелят пари
Дори модерната авиация избягва региона заради сериозни рискове
Причината са необичайно силни снеговалежи
37 годишен поляк изненада света
Разкриха ги по звука от земетресенията
Тя бе първата жена планински спасител у нас
Една находка разкрива кой първи е покорил легендарния връх
Кой всъщност е първият човек, стъпил там
Къде се намира и как можем да го изкачим
Климатичните промени разкриха ужас в Зоната на смъртта
Това стана на славен юбилей за алпинизма ни
В градчето Ринконада е трудно да сварите дори кафе