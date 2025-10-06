Кошмар под Еверест. 1000 блокирани

Кошмар под Еверест. Над 1000 туристи блокирани под легендарния връх.
Необичайно силни снеговалежи и дъждове в Хималаите блокираха стотици хора в лагери по тибетските склонове на Еверест. Властите съобщиха, че около хиляда туристи са блокирани.
Китайските държавни медии обявиха, че около 350 туристи са били евакуирани на безопасно място в местно селище, а с останалите над 200 души е установен контакт. Това се случва на фона на дни на екстремни метеорологични условия в региона.
В съседен Непал най-малко 47 души са загинали от петък насам след проливни дъждове, предизвикали свлачища и наводнения.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com